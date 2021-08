(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

‘Note di Notte’ con i SoundScapes Trio

Martedì 17 agosto al castello di Spezzano. Ingresso gratuito e con green pass.

Martedì 17 agosto, alle 21.15, nella corte del castello di Spezzano, arriva la musica dei SoundScapes Trio.

La rassegna ‘Note di Notte’, organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese, sia arricchisce della voce intensa ed espressiva di Laura Bonomi, dialogando con strumenti insoliti, come il basso multicorda di Alberto Viganò e la fisarmonica o l’organo Rhods suonati da Nicola Gallo, nell’interpretazione dei classici della cantautorato italiano. Nel repertorio, tra gli altri, brani di Pino Daniele, Mia Martini e Donatella Rettore.

Durante la serata sarà disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF.

Per l’accesso sarà necessario essere in possesso del green pass. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata su Eventbrite.

La capienza massima è di 120 posti presso la corte, in caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Sala delle vedute, dove la capienza è di 51 posti. L’accesso nella sala avverrà secondo ordine di prenotazione.

Fiorano Modenese 14 agosto 2021

🔊 Listen to this