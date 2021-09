(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

‘Nerd Day’ a Casa CorsiniSabato 25 settembre, a Spezzano, un pomeriggio dedicato a giochi da tavolo, tornei di Nintendo e giochi online. Ingresso libero per tutti con green pass.

Sabato 25 settembre dalle 15 alle 19 al via la prima edizione del Nerd Day, presso Casa Corsini, il centro dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese.

Dopo la Tavola Esagonale al BLA, che ha aperto l’edizione di quest’anno di Play Festival del Gioco, a Fiorano si torna a giocare, questa volta a Casa Corsini di Spezzano, per un intero pomeriggio.

Dalle ore 15 sarà possibile cimentarsi in giochi da tavolo, tornei di Nintendo e giochi online. L’attività è pensata per giovani e adulti, ma sono benvenute anche famiglie e curiosi. Giocare stimola la mente e, grazie ai giochi da tavolo proposti dal Club TreEmme, si potrà passare un pomeriggio all’insegna del divertimento e del ritorno alla socialità.

Gli animatori ludici faranno scoprire le ultime novità dell’anno e i grandi classici del mondo del boardgame.

Sarà anche possibile ideare e stampare ‘live’ le proprie pedine da gioco, grazie all’apertura del FabLab di Casa Corsini, dotato di stampanti 3D e taglio laser.

L’iniziativa del Comune di Fiorano Modenese, è organizzata dall’associazione Lumen, che gestisce Casa Corsini, insieme al Club TreEmme, storica associazione ludica di Modena, Balena Ludens con esperti di giochi da tavolo e Associazione Capanno di Castelnuovo Rangone.

Fiorano Modenese 21 settembre 2021

