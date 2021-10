(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Modifiche alla viabilità

In via Mekong e via Macchiavelli

Dal 2 novembre al 10 dicembre per lavori di sistemazione provvisoria di tre sezioni della scuola d’infanzia ‘Aquilone’, presso la scuola primaria ‘Enzo Ferrari, verrà modificata la viabilità in via Cavalcanti e in via Macchiavelli. Sarà introdotto il divieto di sosta con rimozione forzata per tre stalli in via Cavalcanti dall’intersezione con via Macchiavelli verso il campo di calcio (lato est del centro commerciale Fiorano). L’area verrà recintata con reti di cantiere per l’esecuzione dei lavori. Il restringimento della carreggiata con l’istituzione di un senso unico alternato, con il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto il carico e scarico di materiali della ditta esecutrice dei lavori, in via Macchiavelli.

Il carico e scarico è escluso durante l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuole, dalle 7.30 alle 8.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 16.30.

Per l’intera giornata del 3 novembre è previsto un restringimento della sede stradale, con senso unico alternato regolato da movieri, in via Mekong n. 29, per lo spostamento di contatori del gas.Fiorano Modenese 30 ottobre 2021

