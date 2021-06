(AGENPARL) – sab 05 giugno 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Inaugurazione nuovo allestimento dedicato alla Fornace Carani

Presso il Museo della Ceramica di Spezzano, sabato 12 giugno alle ore 20.

Sabato 12 giugno, alle ore 20.00 il Museo delle Ceramica, al Castello di Spezzano, inaugura

un nuovo e sorprendente allestimento della Sala contemporanea, dedicato a ‘Fiorano, terra

di fornaci’.

Saranno presenti il sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, Morena

Silingardi, vicesindaco e assessore alla Cultura, Donato Labate, curatore della raccolta

contemporanea e Stefania Spaggiari, direttore Museo della ceramica.

Nella Sala saranno esposti due plastici scala 1:20, realizzati con perizia dal fioranese

Giuseppe Cuoghi, e acquisiti dall’amministrazione comunale. I due modelli rappresentano

la storica Fornace Carani e la cava di via Ghiarola. La Fornace è stata la prima impresa

industriale del territorio fioranese, attiva dalla metà dell‘800 per più di un secolo, da cui ha

avuto origine il distretto industriale modenese-reggiano della piastrella; mentre l’altro è

dedicato alla cava. I due plastici sono stati resi multimediali ed interattivi grazie

all’intervento di una ditta specializzata.

Oggi della Fornace Carani non resta traccia, ma grazie ad una accurata ricerca nell’archivio

storico comunale e alla collaborazione di tanti cittadini fioranesi è stato possibile ricostruire

il racconto della storia della Fornace, con testimonianze dirette dei lavoratori e tante storie

tratte dai documenti d’archivio del Comune di Fiorano Modenese.

Un racconto che si sviluppa nel video ‘Fiorano, terra di Fornaci’, pubblicato in occasione

della 20° edizione dell’iniziativa regionale “Quante storie nella Storia. Settimana della

didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”

Il nuovo allestimento realizzato anche grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia

ROMAGNA – IBC Istituto per i Beni Culturali e Ambientali, sarà visitabile gratuitamente.

Dopo l’inaugurazione, è prevista la vista accompagnata al nuovo allestimento, con

proiezione dei video realizzati per l’allestimento dei plastici; mentre dalle ore 19.00, in

corte, sarà possibile seguire una attività di archeologia sperimentale, sulla produzione di

laterizi a stampo, a cura di Andrea La Torre – ARS Archeosistemi.

L’ingresso dal ponte levatoio è gratuito e libero fino ad esaurimento dei 120 posti

disponibili, ma è consigliata la prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-

