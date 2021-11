(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

Certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini

Dal 15 novembre sul portale ANPR.

Dal 15 novembre 2021 i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, senza pagare il bollo e senza bisogno di recarsi allo sportello .

E’ questo il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, a cui il Comune di Fiorano Modenese ha aderito da tempo, che consentirà di scaricare 15 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer, comodamente a casa.

In dettaglio si potranno scaricare i seguenti certificati:

anagrafico di nascita

anagrafico di matrimonio

cittadinanza

esistenza in vita

residenza

residenza AIRE

stato civile

stato di famiglia

stato di famiglia e di stato civile

residenza in convivenza

stato di famiglia AIRE

stato di famiglia con rapporti di parentela

stato Libero

anagrafico di unione civile

contratto di convivenza

I certificati digitali potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio stato di famiglia e residenza potranno essere richiesti come unico certificato).

Sul portale è già possibile vedere, scaricare e stampare i dati anagrafici (ad esempio le tue generalità, la composizione della tua famiglia, gli estremi del tuo atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche.

Al portale ANPR si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS Carta nazionale dei servizi) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

