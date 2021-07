(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

TARI: quasi 500.000 euro per agevolazioni sulle tariffe

Approvate in Consiglio a Fiorano Modenese le tariffe del servizio rifiuti, che nonostante un

lieve aumento, restano le più basse del distretto.

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Fiorano Modenese, di giovedì 24 giugno,

sono state approvate le tariffe TARI per l’anno in corso, con la sola presenza dei gruppi

consiliari PD e Lista civica “Francesco Tosi è il mio sindaco”.

L’approvazione delle tariffe TARI avviene ogni anno, secondo gli obblighi di legge,

quest’anno i Comuni devono applicare il nuovo dettato normativo che stabilisce per le

fabbriche con capannoni industriali, l’esenzione dalla TARI per le sole superfici produttive

e di deposito materie prime, in quanto non creano rifiuti urbani, oggetto del servizio

pubblico. A seguito di tale esenzione obbligata dalla norma, a Fiorano Modenese, le

superfici imponibili per la tassa sui rifiuti diminuiscono di circa 182.000 mq. Questo

determina un aumento delle tariffe per gli altri utenti, quantificato in poco più dell’8%.

Nella stessa delibera consiliare si introduce per il 2021 anche una importante serie di

agevolazioni, per contrastare le difficoltà create dalla pandemia, per un totale di 485.557

euro: 170.000 in favore delle famiglie con utenze domestiche e 315.557 euro per le utenze

non domestiche (commercianti, artigiani, ecc), che più hanno subito danni economici nel

periodo covid, per inattività e diminuzione del fatturato.

“Grazie a questi aiuti, molti utenti fioranesi non solo non vedranno l’aumento, ma

addirittura avranno una forte riduzione delle tariffe rispetto allo scorso anno – spiega il

sindaco, Francesco Tosi – Occorrerà fare il possibile per informare le famiglie con ISEE

non superiore a 17.000 euro che devono fare richiesta della agevolazione in quanto ne hanno

