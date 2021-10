(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 SOCIAL MEDIA & ECOMMERCE IN CHINA

Partecipano alle lezioni da remoto circa 200 studenti magistrali di quattro Atenei: Università degli Studi di Torino, Università di Napoli “L’Orientale”, Università di Roma “La Sapienza” (Facoltà di Lettere e Filosofia e Dipartimento di Economia e Diritto). La partecipazione al corso darà diritto a crediti formativi come previsto dai regolamenti degli atenei.

L’obiettivo del corso è quello di presentare agli studenti universitari italiani le peculiarità dell’ecosistema digitale cinese.

10 moduli da 3 ore ciascuno, in inglese ed italiano, per comprendere le trasformazioni in atto nella società cinese in relazione alla diffusione della rete, allo sviluppo delle tecnologie, delle telecomunicazioni e della logistica. Un mercato, quello cinese, sempre più digitale con caratteristiche proprie.

Conoscenze fondamentali per la carriera professionale di tutti coloro che intendono operare in Cina ed inserirsi con successo all’interno di aziende e Istituzioni impegnate nel mercato più grande del mondo.

Attraverso il corso, realizzato con il supporto tecnico di Adiacent China, gli studenti potranno avere una conoscenza diretta dell’ecosistema digitale cinese e delle strategie di marketing per comprendere come operano le principali piattaforme cinesi come Alibaba, WeChat, Weibo, Douyin, Bilibili etc.

10 giornate di lezioni tenute da esperti, cinesi e italiani, attivi nei principali settori di interesse per il Made in Italy. Una prima edizione che si intende replicare ed ampliare nei prossimi anni per formare una generazione di professionisti in grado di affrontare le sfide del nuovo mercato digitale in sinergia con quelle che sono le esigenze delle aziende.

