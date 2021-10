(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 3CODESIGN – 3R: Ridurre, Riciclare, Riutilizzare

54 opere, una panoramica sul design italiano che si trasforma in Ecodesign, contribuendo alla costruzione di una nuova ecologia dell’artificiale.

Inversione di tendenza rispetto ai modi di produzione e alle strategie di progettazione applicate nel corso del ’900.

Un ripensamento complessivo e radicale del modello produttivo incentrato su iper-sfruttamento delle risorse.

La necessità etica ed ambientale di ripensare i processi produttivi in funzione delle generazioni future, come forma di responsabilità e condivisione.

Si riconsiderano le fasi di progettazione e produzione, si concepiscono oggetti e prodotti riparabili, ricondizionabili, riutilizzabili, condivisibili, riciclabili. Nuovi oggetti che, invece di finire in discarica, devono rimanere in circolo e rigenerarsi continuamente in funzione delle nuove esigenze di sostenibilità ambientale.

3CODESIGN_3R_Ridurre_Riciclare_Riutilizzare valorizza il design italiano e gli Eco designer che hanno intrapreso un’arte del progettare completamente sostenibile.

Ridurre l’utilizzo e lo sperpero di materie prime, attutire l’impatto sull’ambiente;

Riciclare ciò che è stato consumato, a cominciare dalla plastica;

Riutilizzare e dare una seconda vita ai prodotti dispersi o apparentemente obsoleti

La mostra è partita da Praga, è passata da Doha e dopo Shenzhen approderà a Toronto.

Nella cornice della mostra, il 12 novembre, è previsto un seminario/tavola rotonda sul tema: “Discussing Sustainability, Designing the Future” con l’intervento di relatori italiani e cinesi che presenteranno casi di studio del settore manifatturiero.

🔊 Listen to this