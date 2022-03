(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Cyberbullismo, Capolei (FI): “Realizzare una app per dare un primo supporto agli studenti”

ROMA – Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni di cui purtroppo si sente parlare sempre più spesso negli ultimi anni, e che vanno di pari passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie. Tali problematiche, soprattutto in età scolastica, possono causare una forma di disagio che rischia di compromettere il regolare sviluppo della vita sociale dei ragazzi, non permettendo loro, inoltre, di svolgere in modo sereno le attività di apprendimento.

Su questo tema è bene porre sempre la massima attenzione continuando a sensibilizzare i cittadini, giovani e adulti, e incentivando iniziative educative. In proposito, a tutela dei minori, abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di realizzare una piattaforma digitale, una app, con la quale gli studenti, anche con l’ausilio dei referenti scolastici, a seguito di episodi di bullismo o di cyberbullismo, possano segnalare l’accaduto e avere un primo supporto virtuale da un team di esperti, di tipo psicologico, giuridico e informatico.

Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio

vicepresidente della commissione Sanità

