Curriculum Questore

Dirigente Generale di P.S.

Dott. Giancarlo Pallini

tt. Giancarlo Pallini

Nato a Casal di Principe (CE) il 24 agosto 1959, coniugato, ha due figli. La sua vita personale e professionale si è svolta essenzialmente nella città di Roma dove si è laureato in Scienze Politiche e ha conseguito il Master di II livello in «Sicurezza, Coordinamento interforze e Cooperazione internazionale».

Nel 1985 è entrato nella Polizia di Stato frequentando il 70° corso per vice commissari.

All’inizio della carriera si è occupato di formazione con l’organizzazione di corsi per allievi agenti alla Scuola di Duino (TS) e al Reparto Mobile di Padova. Nei trentacinque anni di attività ha alternato servizi sul territorio e incarichi presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

A Roma dal 1988, ha svolto numerosi incarichi presso il Reparto Mobile, la Questura, l’Ispettorato Viminale, il Dipartimento della P.S. e l’Istituto Superiore di Polizia, diversificando il proprio bagaglio professionale dalla polizia di sicurezza a quella investigativa. Ha fatto parte del gruppo di lavoro incaricato di redigere il progetto per la nascita del costituendo «Centro Situazioni» del Ministero dell’Interno, struttura strategica di collegamento tra il territorio e gli Uffici centrali. Nei primi anni novanta, in un momento delicato per l’ordine pubblico, è impegnato nelle più importanti iniziative di piazza, svolgendo altresì servizi nello stesso settore ad Agrigento, Firenze e Genova.

Tra gli ultimi incarichi, quello di dirigente del Commissariato «Casilino Nuovo» di Roma nel 2006/2007 e di Direttore di divisione presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dal 2007 al 2014, in funzione del quale ha fatto parte di organismi interforze come «l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive» e la «Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza» presso l’UCIS.

Dal 1° agosto 2015 al 19 novembre 2017 è stato Questore di Macerata.

Dal 20 novembre 2017 al 23 febbraio 2020 è stato Questore di Ferrara.

Dal 24 febbraio 2020 al 27 ottobre 2021 è stato Questore di Ancona.

Dal 28 ottobre 2021 assume la funzione di Questore di Bolzano.

