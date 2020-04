CURA ITALIA: PITTALIS (FI), PROCESSO TELEMATICO È CONTRO GARANTISMO

(AGENPARL) – lun 20 aprile 2020 “La ‘dematerializzazione’ del processo penale, con la pretesa di svolgere indagini e dibattimento via etere, è contraria, prima ancora che a puntuali previsioni della nostra Costituzione, alla stessa logica garantista che dovrebbe informare il processo penale in uno Stato di diritto: per questo, opporremo una lotta senza quartiere ad una riforma che, mascherata come rimedio emergenziale, nelle intenzioni del Governo aspira a diventare definitiva.

L’accertamento dei fatti deve avvenire in contraddittorio, nel confronto ad armi pari fra accusa e difesa, dinnanzi ad un giudice terzo ed imparziale, che possa apprezzare direttamente (senza pre-giudizi o filtri) le tesi e gli elementi di prova; il processo telematico, in questa prospettiva, danneggia soprattutto la difesa, che proprio nel palcoscenico dell’aula può tentare di contrastare l’asimmetria di potere, la maggiore disponibilità di mezzi e la forza degli atti d’indagine della pubblica accusa. I principi di concentrazione, oralità e immediatezza che caratterizzano il processo accusatorio consentono tutta quella parte di conoscenza, apprendimento e valutazione legata al contatto (e al controllo) fisico, alla percezione sensoriale, alla comunicazione non verbale: una parte amplissima, e spesso addirittura decisiva, come dimostrano gli studi sia giuridici che psico-cognitivi, che viene del tutto cancellata o distorta tramite l’uso di strumenti a distanza. Il tono della voce, l’espressione del volto, il disagio o l’imbarazzo nella (e della) risposta – per citare alcuni esempi – costituiscono indici fondamentali circa la genuinità e attendibilità delle prove: gli strumenti telematici possono “inquinare” o frapporre mediazioni a elementi che devono necessariamente essere apprezzati dal vivo, in presenza. E non ci dimentichiamo delle esigenze di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali sensibili, sottoposti alla massima pressione nel procedimento penale: entrambi vengono lasciati alla mercé di strumenti telematici non definiti e senza garanzie, rispetto ai quali, per il poco che è dato sapere, ci si rivolgerà addirittura a Microsoft, cioè a una società privata e straniera, che non solo opera al di fuori delle regole nazionali ed europee, ma soggiace anche alle norme americane del Cloud Act, il quale attribuisce alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni”.

Lo afferma in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia.

—

🔊 Listen to this