Un inizio d’estate a piedi nudi col Parco fluviale

Un inizio d’estate in punta di piedi… ma a piedi nudi! Il Parco fluviale Gesso e Stura propone un’attività speciale, pensata per tutti i bambini che vogliano festeggiare questo arrivo della bella stagione con il Parco.

L’appuntamento è per lunedì 21 giugno, nel nuovissimo Spazio multisensoriale f’Orma, aperto al pubblico da poche settimane, con “La via del gigante d’acqua. Inizio d’estate… a piedi nudi”, un’attività rivolta ai bambini dai tre anni in su, per sperimentare f’Orma a modo loro.

Saranno infatti guidati in questa straordinaria scoperta da Gorg, il gigante d’acqua. E se sapranno utilizzare bene i loro sensi, potranno scoprire cose sorprendenti su Gorg e i suoi amici. In questa avventura sarà necessario usare gli occhi, le mani, le orecchie, ma soprattutto i piedi… E per farlo sarà necessario togliersi scarpe e calzini!

L’attività è gratuita e a prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili. Organizzata in quattro diversi turni, con inizio alle ore 16, 17, 18 e 19, si svolgerà interamente all’interno dello Spazio multisensoriale f’Orma, in piazzale Walther Cavallera 13, con ingresso presso il nuovo Infopoint del Parco. I bambini devono essere accompagnati, nel corso dell’attività, da un adulto.

f’Orma è uno spazio completamente accessibile e inclusivo, fruibile da adulti e bambini, a pochi minuti a piedi dal centro cittadino ma già completamente immerso nel Parco fluviale, di cui il visitatore può fare un’esperienza immersiva e speciale, praticando il barefooting guidato da accompagnatori qualificati. f’Orma è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi con due visite guidate la mattina e due al pomeriggio, con prenotazione obbligatoria. Le tariffe promozionali per il mese di giugno sono di 2 euro per gli adulti e 1 euro per i bambini fino a 10 anni.

