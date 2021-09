(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Ultimi appuntamenti di ATTRAVERSO LA MEMORIA XXIII Edizione

Venerdì 10 al Civico Teatro Toselli spettacolo teatrale e musicale “Un liceale in Val Maira: la storia di Davide Schiffer e della sua famiglia durante il fascismo e la guerra partigiana”

Si chiuderà a Cuneo venerdì 10 settembre la programmazione degli eventi della manifestazione Attraverso La Memoria, giunta alla XXIII edizione. La tradizionale camminata commemorativa dello scorso 29 agosto ha ricordato ancora una volta i profughi ebrei francesi che risalirono, dopo l’8 settembre 1943, i Colli Ciriegia e Di Finestra e scesero in Valle Gesso. Come sottolinea Sandro Capellaro, si tratta dell’esperienza di un cammino insieme, concreto e condiviso, con nel cuore le parole di Gino Strada, ricordate più volte: “I diritti degli uomini devono essere di tutti, proprio di tutti, altrimenti chiamateli privilegi”.

Alle ore 21 nel Civico Teatro Toselli venerdì 10 si svolgerà lo spettacolo teatrale e musicale dal titolo “Un liceale in Val Maira: la storia di Davide Schiffer e della sua famiglia durante il fascismo e la guerra partigiana”. Letture dal libro scritto dal prof. Davide Schiffer, accompagnate da iconografia e filmati. A cura di Paolo Cerrato e della mini orchestra Sand Creek (canzoni e musiche di Fabrizio De Andrè).

(si segnala che la presentazione del libro “Resisteremo?” nel Salone d’onore del Municipio di Cuneo è stata annullata).

Nel rispetto della normativa vigente, per partecipare agli eventi sarà necessario indossare la mascherina ed esibire il Green Pass in corso di validità.

