(AGENPARL) – lun 04 aprile 2022 Martedì 12 aprile – ore 21

Teatro Toselli Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

FESTEN

Il gioco della verità

di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & BO Hr. Hansen

adattamento per il teatro David Eldridge

prima produzione Marla Rubin Productions Ltd, a Londra

per gentile concessione di Nordiska APS, Copenhagen

versione italiana e adattamento Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi

con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi

e con (in ordine alfabetico) Roberta Calia, Yuri D’agostino, Elio D’alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca

regia Marco Lorenzi

assistente alla regia Noemi Grasso

drammaturgo Anne Hirth

visual concept e video Eleonora Diana

costumi Alessio Rosati

sound designer Giorgio Tedesco

luci Link-Boy (Eleonora Diana & Giorgio Tedesco)

consulente musicale e vocal coach Bruno De Franceschi

TPE – TEATRO PIEMONTE EUROPA/ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE/TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA/SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI

in collaborazione con il Mulino di Amleto

“Festen è un abisso. Anzi, mi torna in mente una battuta incredibile del Woyzeck di G. Büchner «Ogni uomo è un abisso, a ciascuno gira la testa se ci guarda dentro». Ecco, Festen mi fa questo effetto. Quando ho iniziato a lavorare alla trasposizione teatrale del film cult di Thomas Vinterberg, ero affascinato dalla potenza delle dinamiche familiari e dall’impertinenza linguistica e formale con cui Vinterberg, Lars Von Trier e il Dogma 95 avevano rivoluzionato il cinema che li circondava. Ancora non sapevo l’abisso che mi aspettava”

Marco Lorenzi

La festa di compleanno del capostipite di una ricca famiglia danese si trasforma in un gioco al massacro volto a mettere in discussione, in un crescendo di tensione, il precario equilibrio familiare fondato su rapporti ipocriti, indicibili segreti, relazioni di potere malsane. Ad accendere la miccia è il discorso di auguri del figlio maggiore Christian, che porterà alla disgregazione della maschera dietro alla quale è nascosto il lato oscuro della famiglia.

Il gioco della verità porta in scena la sceneggiatura del film danese del 1998 diretto da Thomas Vinterberg e sceneggiato da Mogens Rukov: la prima opera aderente al manifesto Dogma 95 e vincitore del Premio della Giuria al 51° Festival di Cannes.

BIGLIETTI

costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Sono inoltre in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle 16, al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

Al botteghino del teatro è anche possibile acquistare i biglietti con 18appe Carta Docente.

Per vedere il calendario completo della stagione: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/2021-2022.html

🔊 Listen to this