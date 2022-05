(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Cuneo, 5 maggio 2022

Sabato 7 maggio riapre lo Spazio multisensoriale f’Orma

Dopo l’inconveniente tecnico che ne aveva impedito l’apertura, fissata per lo scorso 23 aprile, lo Spazio multisensoriale f’Orma, riapre al pubblico a partire da sabato 7 maggio.

Sarà possibile visitare il percorso il sabato e la domenica in compagnia degli accompagnatori del Parco, con due appuntamenti, uno dedicato agli adulti e uno per famiglie con bambini.

Inoltre, novità di quest’anno, saranno consentiti anche gli accessi liberi, a partire dall’8 maggio, la domenica mattina, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18.

Il Parco organizza inoltre una serie una serie di eventi speciali per fare nuove esperienze a f’Orma: un sabato al mese il Barefoot del mattino, dalle 7.30 alle 8.30, per affrontare la giornata col piede giusto, in un’esperienza a piedi nudi semplice e accessibile, con esercizi che regalano a chi li pratica energia e vitalità. Sabato 14 e domenica 15 maggio, invece, f’Orma ospiterà gli appuntamenti di “Città in note. La musica dei luoghi”, la rassegna diffusa, ideata e prodotta dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Cuneo, che promuove attraverso la musica il patrimonio culturale e storico-artistico cittadino. Un appuntamento della rassegna farà tappa anche all’Orto Didattico.

Per ulteriori info sullo Spazio multisensoriale f’Orma e le sue attività è inoltre possibile recarsi all’Infopoint del Parco, in Piazzale W. Cavallera 13 a Cuneo, aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 sabato domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

🔊 Listen to this