Mostra fotografica delle celebrazioni del Centenario della nascita di Nuto Revelli che si terrà a Palazzo Santa Croce di Cuneo, in Via Santa Croce 6 dal 5 al 28 novembre 2021.

Gli orari di apertura sono gio-ven 14.00-18.00 e sab-dom 10.00-12.30/14.00-18.00.

L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata su www.nutorevelli.org.

Venerdì 5 novembre | ore 18.00 | Salone d’onore del Comune di Cuneo (via Roma 28)

Inaugurazione della mostra Con l’intervento delle curatrici Paola Agosti e Alessandra Demichelis e di Marco Revelli, presidente della Fondazione Nuto Revelli.

Prenotazione obbligatoria su www.nutorevelli.org.

sabato 20 novembre | ore 11.00 | Auditorium Foro Boario (via Pascal 5, Cuneo)

I tre amici: Primo Levi, Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern nell’ambito di Scrittorincittà

A partire da questi tre testimoni del Novecento, uniti da un’amicizia profonda, scrittori per necessità, che dalla concretezza delle loro esperienze di vita hanno saputo diffondere una coscienza etica e antifascista, Giuseppe Mendicino, Marco Revelli e Domenico Scarpa dialogheranno sull’importanza e sull’attualità delle loro opere e del loro impegno.

In questa occasione verrà proiettata la puntata sui tre amici dello speciale Ricordati di non dimenticare di Daniela Giuffrida e Francesco Ghisi prodotta in media partnership con RaiCultura.

L’evento è organizzato da Fondazione Nuto Revelli insieme ai Comitati nazionali dei tre centenari (Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern), il Comune di Cuneo e Scrittorincittà, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Gli Spigolatori.

L’incontro si svolgerà in presenza con prenotazione obbligatoria su www.scrittorincitta.it ed in streaming sui canali online di scrittorincittà.

Per informazioni:

www.nutorevelli.org











