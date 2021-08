(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 “Miss Terra”: un gioco interattivo al Parco fluviale per imparare a conoscere i cambiamenti climatici

Un’avventura interattiva nel Parco fluviale Gesso e Stura, sulle tracce dei cambiamenti climatici e per conoscere un po’ più da vicino cosa sta succedendo al nostro pianeta. “Miss Terra” è tutto questo: un’iniziativa a cui chiunque potrà partecipare a partire da sabato 14 agosto, semplicemente scaricando un’app sul proprio cellulare e presentandosi all’Infopoint del Parco per ritirare l’opuscolo necessario per iniziare il gioco.

A prima vista “Miss Terra” può sembrare un’espressione per definire simpaticamente il nostro pianeta in modo femminile, ma il verbo inglese “to miss” (perdere) non è così simpatico, soprattutto se ciò che rischiamo di perdere sono le condizioni che ci permettono di vivere sereni sulla Terra. Sarà proprio “Miss Terra” a guidare i partecipanti in un divertente percorso di indizi e domande per conoscere un po’ più a fondo questo fenomeno, quello del cambiamento climatico, e capire come fare per contrastarlo.

Per farlo sarà necessario scaricare l’app per smartphone Kurubik e, una volta ritirata la brochure all’Infopoint del Parco, scegliere l’avventura denominata “Miss Terra” tra quelle proposte.

Per completare tutta l’avventura si ha a disposizione un tempo massimo di un’ora, scandita dall’app stessa: chi riuscirà a farlo avrà diritto ad un gadget del Parco come premio finale, ma per chi non sarà così veloce nessun problema, sarà comunque possibile terminare il gioco.

L’iniziativa è rivolta a tutti ed è specialmente indicata per gruppi di ragazzi o famiglie con bambini dai 6 anni in su, ma anche per adulti che siano curiosi di mettere alla prova le proprie conoscenze sul tema cambiamento climatico.

L’attività è libera, senza prenotazione, ed è gratuita. È necessario solamente presentarsi all’Infopoint del Parco fluviale (in piazzale Walther Cavallera 13 a Cuneo) negli orari di apertura, vale a dire dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra “CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

A questo link un breve video che illustra l’iniziativa: https://www.youtube.com/watch?v=BvVWAxRZhvA

In allegato un immagine della app

