(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 .in.onda.azione.sostenibile. LA CITTA’ DI DOMANI con Carlo Ratti

Il 15 settembre alle ore 18 torna un nuovo appuntamento di in.onda.azione.sostenibile., la rassegna che la Città dedica ai temi della sostenibilità, promossa dall’Assessorato alla Pianificazione Strategica in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura, lo Europe Direct Cuneo ed il supporto di ITUR.

Il viaggio fra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 questa volta si sofferma sul Goal 11 – Città e comunità sostenibili insieme ad un ospite di eccezione: Carlo Ratti, architetto e ingegnere di fama internazionale e docente al [Massachusetts Institute of Technology](https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology) (MIT) di [Boston](https://it.wikipedia.org/wiki/Boston)dove dirige il Senseable City Lab. Con la Carlo Ratti Associati, studio internazionale di design e architettura, con sede a Torino e filiali a New York City e Londra, sviluppa progetti innovativi in tutto il mondo. Per Cuneo ha definito la visione strategica e i progetti della doppia candidatura al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA): Comunità integrata nella natura e Cuneo laboratorio sociale che sono valsi alla città un finanziamento di 26 milioni di euro.

Guidati dalle riflessioni di Carlo Ratti approfondiremo la sua visione sul futuro delle nostre città, luoghi in cui l’accessibilità quotidiana alla natura, le nuove tecnologie e le reti digitali renderanno gli spazi urbani più sostenibili dal punto di vista ambientale e più reattivi ai bisogni dei cittadini. Ci faremo condurre alla scoperta delle nuove tendenze internazionali su design ed innovazione attraverso i laboratori urbani più avanzati e le sfide delle città verso la neutralità climatica. Modera l’incontro Elena Lovera (referente tecnica del Piano Strategico e membro di staff del PINQUA del Comune di Cuneo).

L’incontro si svolgerà online sul canale YouTube Cuneo 2030 e sulla pagina fb del Comune di Cuneo e potrà essere visionato anche in replica. La partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione.

_______________________________________________________________________________________

Carlo Ratti, architetto e ingegnere di fama internazionale. Insegna al [Massachusetts Institute of Technology](https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology) (MIT) di [Boston](https://it.wikipedia.org/wiki/Boston)dove dirige il Senseable City Lab.

Con la Carlo Ratti Associati, studio internazionale di design e innovazione, con sede a Torino e filiali a New York City e Londra, sviluppa progetti innovativi in tutto il mondo. Per Cuneo ha definito la visione strategica e i progetti della doppia candidatura al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA): Comunità integrata nella natura | Cuneo laboratorio sociale

_______________________________________________________________________________________

In allegato il comunicato ufficiale e la locandina dell’iniziativa

Grazie dell’attenzione e cordiali saluti

Fabio Guglielmi

——————————————–

Città di Cuneo

🔊 Listen to this