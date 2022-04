(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Evento “PNRR e imprese: bandi sui temi dell’economia circolare e di efficienza energetica”

Il prossimo 4 maggio dalle ore 10.30 alle 12 il Centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e la Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale, organizzano un evento dedicato alle PMI del territorio dal titolo “PNRR e imprese: bandi sui temi dell’economia circolare e di efficienza energetica”.

L’incontro, che si terrà in forma online, vedrà la partecipazione del Dott. Amore Roberto, rappresentante della Task Force Ripresa & Resilienza e Rappresentanza della Commissione europea in Italia e del Dott. Centurelli Giorgio, Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento, Programmazione e Attuazione del PNRR del Ministero dell’Economia e Finanza, che forniranno alcuni utili elementi rispetto ai bandi emessi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rivolti alle aziende e sui temi di economia circolare ed efficienza energetica.

L’incontro, introdotto dal Dott. Gaudina Massimo, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, sarà un’occasione per conoscere le opportunità offerte dal PNRR per il settore privato ed è aperto a tutti gli interessati.

La registrazione è necessaria cliccando su [questo link](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_87mxiIpbQTSA41cj9eIz_w).

