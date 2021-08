(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Cinema Monviso: programmazione spettacoli dal 18 al 25 agosto 2021

Trasmetto la programmazione del Cinema Monviso [Via XX Settembre n.14 – Cuneo]

Giorno

Titolo

Mercoledì 18 agosto

Chiuso per riposo settimanale

Giovedì 19 agosto

21,30

La vita che verrà’ – Herself

Venerdì 20 agosto

21,30

La vita che verrà’ – Herself

Sabato 21 agosto

21,30

La vita che verrà’ – Herself

Domenica 22 agosto

21,30

La vita che verrà’ – Herself

Lunedì 23 agosto

21,30

La vita che verrà’ – Herself

Martedì 24 agosto

21,30

La vita che verrà’ – Herself

Mercoledì 25 agosto

Chiuso per riposo settimanale

Il programma può subire variazioni

Per ulteriori informazioni:

🔊 Listen to this