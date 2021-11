(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 Assessorato

alle Pari Opportunità

CHIAMACI

LE SOLUZIONI ESISTONO

SE SUBISCI O HAI SUBITO VIOLENZA

NUMERO VERDE

gratuito, multilingue

attivo 24 ore su 24

DONNA

Lunedì e Venerdì 9/12

Martedì e Giovedì 15/18,30

CENTRO ANTIVIOLENZA

CENTRO ANTIVIOLENZA

Mercoledì 11/13

L‘ANNO

MARZO

È TUTTO

www.pariopportunita.cuneo.it

Per informazioni sui singoli eventi, date, orari visita il sito

25 NOVEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO

LA VIOLENZA SULLE DONNE

Da lunedì 15 a giovedì 25 novembre

www.youtube.com/user/coopsocfiordaliso

A cura di Cooperativa Sociale Fiordaliso, Consorzio Socio

Assistenziale del Cuneese capofila Centro Antiviolenza e

Telefono Donna Cuneo, con la collaborazione dell’associazione

Orecchio di Venere.

Da lunedì 22 a domenica 28 novembre

H-open Week contro la violenza sulla donna

Da mercoledì 24 a sabato 27 novembre

Galleria Ipercoop di Cuneo – Via Cascina Colombaro

Parole e tulipani

Sabato 27 novembre

Compagnia Teatrale il Melarancio.

A cura del Presidio Soci Ipercoop Cuneo.

Da giovedì 25 novembre a venerdì 10 dicembre

Orange the world

Illuminazione della Torre Civica di Cuneo di arancione, colore

simbolo di un futuro senza violenza di genere.

A cura di Soroptimist International Cuneo.

Giovedì 25 novembre

Intersezione rotonda corso Francia/via Pertini/

via Pavese

Rose gialle

Posa di un cuscino di rose gialle accanto alla lapide dedicata alle

donne vittime di violenza. A cura di Zonta Club Cuneo.

Giovedì 25 novembre

c/o Panchina rossa di Viale Angeli, adottata da ITC

Giovedì 25 novembre

Slargo Corso Dante, lato Stura

Questo non è amore

Stand con operatori della Polizia di Stato, Centro Antiviolenza

Giovedì 25 novembre

Giardini Primo Levi Quartiere San Paolo

Panchina rossa

Inaugurazione della panchina rossa del Parco giochi di

Venerdì 26 novembre

Koala

Sabato 27 novembre

Piazza Audiffredi, portici in caso di maltempo

Scarpe rosse…. e non solo

Domenica 28 novembre

Sala S. Giovanni – Via Roma 4

“Musica e Parole” – Concerto del Trio Louise

Domenica 28 novembre

Cuneo Volley e Zonta Club Cuneo uniti nel “No alla

In occasione della partita di volley serie A2 maschile la BAM

Acqua San Bernardo di Cuneo e Agnelli Tipiesse Bergamo, lo

Zonta Club di Cuneo scendono in campo con i giocatori che

Domenica 28 novembre

Teatro Toselli – Via Teatro Toselli, 9

Pièce teatrale dall’esperienza degli operatori della Comunità

Papa Giovanni XXIII che da 25 anni incontrano e accolgono

donne vittime di violenza e tratta. Personaggi di varia umanità si

🔊 Listen to this