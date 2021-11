(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Accademia Teatrale G. Toselli. – 7° Concorso “Premio Nello Streri”

L’Accademia Teatrale Giovanni Toselli, la Scuola di teatro nata nel 1984 per volontà dell’allora Assessore Nello Streri, ha organizzato il 7° concorso di recitazione “Nello Streri”, un’iniziativa finalizzato alla pubblicizzazione e alla promozione dell’attività teatrale, soprattutto giovanile, e che, nel variegato panorama di attività e concorsi, si distingue in quanto dedicato ad una particolare forma teatrale: il monologo.

La vincita del “Premio Nello Streri” viene infatti riservata alle tre migliori interpretazioni di un monologo tratto da testo teatrale o di narrativa a tema libero, che dovrà essere memorizzato ed interpretato.

La selezione dei partecipanti si svolgerà in Sala san Giovanni (in via Roma 4, a Cuneo), dove sarà organizzata una prima fase di ascolto dei concorrenti (nel pomeriggio del 3 dicembre 2021 alle ore 16:00), in tale occasione avverrà una preselezione.

Alla serata finale, che si svolgerà il 3 dicembre 2021 alle ore 21, sempre in Sala san Giovanni, parteciperanno i concorrenti che avranno superato la prima selezione e, fra questi, saranno nominati i tre vincitori:

– al primo classificato verrà assegnata una borsa di studio di € 200,

– al secondo classificato verrà assegnata una borsa di studio di € 150,

– al terzo classificato verrà assegnata una borsa di studio di € 100.

La partecipazione al Concorso prevede una quota d’iscrizione di € 30,00, – (€. 15,00 per chi è iscritto all’Accademia Teatrale G. Toselli) a parziale copertura delle spese di segreteria e di organizzazione.

Per maggiori informazioni e per visualizzare il regolamento completo: https://accademiagtoselli.wixsite.com/scuolateatrale

Info:

Verra Marco

