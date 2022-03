(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Cultura: Piccoli Nardelli (Pd), complimenti a Pesaro e a finaliste, è l’Italia su cui puntare

“Congratulazioni e buon lavoro a Pesaro proclamata capitale della cultura italiana per il 2024. E un plauso a tutte le città finaliste. Ha vinto un progetto culturale in grado di favorire innovazione, sviluppo e integrazioni, ma senz’altro tutte le città selezionate nella short list avevano fatto un eccellente lavoro. È questa l’Italia su cui puntare, che protegge e innova la cultura, che cerca nuove strade senza smettere di valorizzare il più grande patrimonio culturale artistico al mondo. Noi tutti, insieme al ministro Franceschini, siamo impegnati ogni giorno per sostenere e migliorare la cultura in tutti i suoi aspetti. Oggi festeggiamo Pesaro e la sua cittadinanza, ma è tutta l’Italia che deve riconoscersi nelle sue eccellenze”.

Lo dichiara Flavia Piccoli Nardelli, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Roma, 16 marzo 2022