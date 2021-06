(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 CULTURA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): GORIZIA-NOVA GORICA CAPITALE FARÀ CRESCERE ANCHE L’ECONOMIA

“Con la cultura si mangia. In Italia, nonostante un patrimonio unico al mondo, per troppi anni si è creduto il contrario. Alle nostre spalle c’è l’esempio di Matera, Capitale europea della cultura 2019, e davanti a noi c’è un appuntamento ancor più speciale, sotto certi aspetti, come Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della cultura 2025, la prima storica capitale in due nazioni, ormai di fatto città unica tra Italia e Slovenia. Oggi il nostro Paese è chiamato a ripartire dopo una delle crisi sanitarie ed economiche più pesanti dell’ultimo secolo, e sono convinto lo debba fare anche attraverso la cultura e il rilancio del turismo. Un esempio illuminato arriva in questi giorni dal Comune di Gorizia e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che su richiesta del sindaco Rodolfo Ziberna ha destinato 1,5 milioni di euro ai progetti della Capitale della cultura. La visione del sindaco Ziberna e del presidente Fedriga è quella giusta. Il settore culturale e turistico ha bisogno di risorse per ripartire e può essere un traino per tutta Italia. Dobbiamo crederci”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

