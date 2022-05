(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 CULTURA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): GO!2025 AL SALONE DEL LIBRO CONNUBIO VINCENTE

“La prima storica Capitale europea della cultura senza confini deve puntare a farsi conoscere dal grande pubblico italiano ed europeo avviando collaborazioni con i grandi appuntamenti culturali del nostro paese. Per questo sono convinto che sia vincente il connubio andato in scena ieri al Salone del Libro di Torino dove è stata presentata la Capitale europea della cultura che nel 2025 sarà condivisa tra Nova Gorica e Gorizia, coinvolgendo la Regione FVG, il Gect Go e i due Comuni”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

