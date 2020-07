(AGENPARL) – mer 01 luglio 2020 Cultura, Musei Civici: a Roma prima domenica di luglio gratuita per tutti

Il 5 luglio si entra gratuitamente anche nelle aree archeologiche dei Fori imperiali e Circo Massimo prenotando allo 060608

Roma, 1 luglio 2020 – Domenica 5 luglio, prima domenica del mese, a Roma ingresso gratuito per tutti nel Sistema Musei in Comune di Roma Capitale. Tutti i visitatori, prenotando preventivamente il biglietto allo 060608, potranno accedere gratuitamente nei Musei Civici e nel le aree archeologiche dei Fori Imperiali ( ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.15) e del Circo Massimo ( a esclusione di Circo Maximo Experience ) dalle 9.30 alle 19.00 ( ultimo ingresso 18.00).

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, fa parte del programma di Romarama.

Le visite saranno effettuate nel rispetto delle linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la prevenzione del Covid-19 . E’ necessario prenotare il biglietto chiamando il numero 060608. I possessori MIC potranno anche presentarsi direttamente alle biglietterie dei siti coinvolti e accedere con la card al primo turno di ingresso disponibile, compatibilmente con la capienza del museo . Si potrà accedere solo al proprio turno di ingresso, esibendo la prenotazione in versione digitale o cartacea e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37.5°. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza dalle altre persone. È consentita la visita senza distanziamento solo alle famiglie.

Si potranno visitare le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell ’ Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura.

Si potranno inoltre visitare alcune delle esposizioni allestite nei musei, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito come la mostra Il Tempo di Caravaggio. Capolavori della Collezione di Roberto Longhi nelle sale espositive di Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini e come le nuove sezioni di Civis Civitas Civilitas . Roma antica modello di città, dedicata alla rappresentazione della città come espressione della civiltà romana, in esposizione ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali con 30 nuove opere rappresentanti ponti, acquedotti e mercati. Fa eccezione la mostra C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis per la quale anche domenica 5 luglio 2020 è previsto il ticket, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

MOSTRE IN CORSO

IL TEMPO DI CARAVAGGIO

CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE DI ROBERTO LONGHI

MUSEI CAPITOLINI Sale espositive di Palazzo Caffarelli | FINO AL 13 SETTEMBRE 2020

L’ingresso al museo e alla mostra devono essere prenotati separatamente.

C’ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE

M USEO DELL’ ARA PACIS | PROROGATA FINO AL 30 AGOSTO 2020

Ingresso a pagamento. Biglietto ridotto con la MIC

CIVIS, CIVITAS, CIVILITAS. ROMA ANTICA MODELLO DI CITTÀ

MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI FORI IMPERIALI | FINO AL 18 OTTOBRE 2020

ARA GÜLER. SCATTI IN TURCHIA

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE | PROROGATA FINO AL 20 SETTEMBRE 2020

FRAMMENTI. FOTOGRAFIE DI STEFANO CIGADA

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE | PROROGATA FINO AL 20 SETTEMBRE 2020

MIRESI. SGUARDI E ARCHITETTURE. ROMA-BERLINO-BARCELLONA

CENTRALE MONTEMARTINI e GALLERIA D’ARTE MODERNA | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020 [ http://www.centralemontemartini.org/it/mostra-evento/colori-degli-etruschi | COLORI DEGLI ETRUSCHI ] . TESORI DI TERRACOTTA ALLA CENTRALE MONTEMARTINI

CENTRALE MONTEMARTINI | PROROGATA FINO AL 1 NOVEMBRE 2020

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY E LA RIVOLUZIONE DELLA VISIONE. AVANGUARDIE UNGHERESI, FRA ESPRESSIONISMO E BAUHAUS

GALLERIA D’ARTE MODERNA | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020

SÀNDOR VÀLY

GALLERIA D’ARTE MODERNA (chiostro/giardino esterno) | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020

SPAZI DELL’ARTE E GALLERIE STORICHE A ROMA (ANNI CINQUANTA-NOVANTA)

GALLERIA D’ARTE MODERNA | PROROGA FINO ALL’11 OTTOBRE 2020

MONICA FERRANDO. BIANCO, NERO, IN LEVITÀ PASSARE. OPERE RECENTI

MUSEO CARLO BILOTTI ARANCIERA DI VILLA BORGHESE | PROROGATA FINO AL 6 SETTEMBRE 2020

CARLO LEVI E L’ARTE DELLA POLITICA. DISEGNI E OPERE PITTORICHE DE L’OROLOGIO

MUSEI DI VILLA TORLONIA. CASINO DEI PRINCIPI | PROROGATA FINO AL 19 LUGLIO

ALCHIMIE DI TERRA E DI LUCE. I MILLE VOLTI DELLA CERAMICA DI GUERRINO TRAMONTI (FAENZA 1915- 1992)

MUSEI DI VILLA TORLONIA. CASINA DELLE CIVETTE | FINO AL 27 SETTEMBRE 2020

[ http://www.museonapoleonico.it/it/mostra-evento/aspettando-l-imperatore | ASPETTANDO L’IMPERATORE ]

MUSEO NAPOLEONICO | PROROGATA FINO AL 25 OTTOBRE 2020

LE ALTRE OPERE. ARTISTI CHE COLLEZIONANO ARTISTI

SEDI VARIE

Museo Carlo Bilotti | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020

Museo Pietro Canonica | PROROGATA FINO AL 30 AGOSTO 2020

Museo di Roma in Trastevere | PROROGATA FINO AL 13 SETTEMBRE 2020

