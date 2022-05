(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 CULTURA, MONTEVECCHI (M5S): FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE, E’ URGENTE APPROVARE LE PIANTE ORGANICHE

Roma, 10 maggio 2022 – “Nel 2019, allo scopo di tutelare il personale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, l’allora ministro Bonisoli aveva previsto con apposita legge l’adozione di uno schema tipo di dotazione organica a cui ciascuna FLS avrebbe dovuto uniformarsi e formulare una proposta entro i 60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale. Ad oggi però risultano approvate le piante organiche solo di poche Fondazioni e questa situazione sta creando inevitabilmente molta preoccupazione tra i lavoratori con contratti a tempo determinato, non più rinnovabili alla scadenza. Senza una pianta organica le FLS non hanno infatti la possibilità di stabilizzare tali lavoratori.

Tra questi i i corpi di ballo risultano certamente i più penalizzati, se consideriamo che in gran parte sono già stati smantellati o gravemente ridotti negli anni da parte di alcune gestioni che hanno preferito esternalizzare.

Una direzione che ritengo vada invertita al più presto: il giusto e adeguato rilancio delle Fondazioni passa anche attraverso la stabilizzazione e la valorizzazione dei professionisti che in esse lavorano. Per questo, allo scopo di tutelarli e di prevenire ulteriori infrazioni del diritto dell’Unione europea, in cui già siamo incorsi, ho depositato un’interrogazione per chiedere al ministro Franceschini quali iniziative abbia intrapreso per una tempestiva approvazione delle piante organiche e quali intenda intraprendere per un’accelerazione di tale procedura, anche in considerazione del fatto che il decreto ministeriale è stato emanato oltre i termini previsti”.

Così in una nota la senatrice Michela Montevecchi, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della commissione Cultura.

—————————————————————

Sen. Michela Montevecchi

Segretario del Consiglio di Presidenza del Senato

🔊 Listen to this