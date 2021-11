(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Cultura: la presidente del Consiglio Damiano al Toniolo per la consegna del “Premio Letterario Settembrini”

È tornata ad essere ospitata in presenza, nella cornice del Teatro Toniolo a Mestre, la consegna del “Premio Letterario Settembrini” giunto alla sua 58.ma edizione. Dopo la cerimonia 2020, svolta in forma diversa a causa delle restrizioni imposte dal Covid, nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 novembre, si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla quale ha preso parte, per conto dell’Amministrazione, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. La rassegna è organizzata dalla Regione Veneto, rappresentata sul palco da Fausta Bressani, Direttore direzione beni e attività culturali e sport.

“È bello ed emozionante vedere una partecipazione così numerosa in questo contesto, dopo quanto abbiamo passato, per celebrare un premio prestigioso nel panorama letterario italiano e molto importante per la nostra città”, ha detto Damiano. “Si tratta di una iniziativa che vanta una tradizione straordinaria e che in questi anni ha saputo mantenere intatta la sua valenza qualitativa. Un premio che coinvolge soprattutto i giovani dando la possibilità di far emergere il loro talento nella lettura e nella scrittura. I giovani che sentono forte, specie in questo tempo, l’esigenza di esprimere emozioni e stati d’animo, accompagnati sempre dalla saggezza, dall’esperienza e dalla competenza di chi gli consente di allargare gli orizzonti della cultura. Grazie a tutti gli artefici di questo successo. Venezia e il Veneto, in questa sede, celebrano il meglio della cultura e dell’editoria”.

Ad essere proclamata vincitrice è stata Francesca Marciano, autrice di “Animal Spirit”, che ha preceduto le altre due finaliste in gara Ester Armanino, autrice di “Contare le sedie” e Bianca Pitzorno, autrice di “Sortilegi”. Il premio è stato decretato da una giuria di lettori composta da 30 membri maggiorenni, selezionati fra gli abbonati del Teatro Toniolo di Mestre. Alla vincitrice va anche un assegno di 4mila euro, mentre alle autrici delle altre due opere vanno mille euro per ognuna.

Alla giuria di lettori si è affiancata una giuria tecnica composta da esperti di letteratura, critici letterari, giornalisti e qualificati professionisti del mondo della cultura, oltre al presidente emerito, Giorgio Pullini e ad un giurato onorario discendente di Arnaldo Settembrini, Grazia Di Marcantonio. Hanno fatto parte della giuria tecnica il presidente Giancarlo Marinelli, Manlio Celso Piva, Massimiliano Forza, Simona Nobili e Maria Grazia Tornisiello.

Il “Premio Letterario Settembrini” è stato istituito nel 1959, da Arnaldo Settembrini, appassionato di letteratura, che lo dedicò alla memoria di Leonilde Castellani Settembrini, scrittrice di novelle. Dal 1989, la Regione del Veneto ne cura direttamente lo svolgimento quale impegno collegato al lascito di proprietà immobiliare da parte di Arnaldo Settembrini a favore della Regione stessa. Nel corso degli anni hanno fatto parte della Giuria del Premio personaggi illustri della letteratura italiana contemporanea tra cui Italo Calvino, Aldo Palazzeschi, Dino Buzzati.

Venezia, 12 novembre 2021

