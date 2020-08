CULTURA, IL NUOVO LIBRO DI TONI CAPUOZZO “LETTERE DA UN PAESE CHIUSO” PRESENTATO IL GIORNO 23 AGOSTO ALL’AEROPORTO COSTA SMERALDA DI OLBIA

(AGENPARL) – Roma, 15 ago 2020 – La lettura da esperienza intima a esperienza di interconnessione multimediale- il nuovo libro di Toni Capuozzo: “Lettere da un Paese chiuso”, presentato il giorno 23 agosto all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia .

Lettere da un Paese chiuso è il nuovo libro multimediale proposto da Toni Capuozzo, cronaca giornaliera di un Paese chiuso attraverso i dialoghi del noto giornalista con i suoi lettori.La connessione avviene in modo innovativo e multimediale attraverso la proposta di un libro che può anche essere un audiovideo , fatto anche da interviste e da disegni.L’aspetto che lo connota nella sua unicità è che può essere fruibile da tutte le piattaforme anche in smartphone e in iPad attraverso un c code.

“Un ‘idea che ha saputo apprezzare subito in prima battuta CNA attraverso la sensibilità del suo Presidente Benedetto Fois e della Sua Direttrice Marina Deledda – ringrazio entrambi per aver saputo interpretare il segno dei tempi, e aver capito che questo è un libro che può arrivare a tutti anche ai giovani con uno smartphone- conclude Benedetta Cimini PR e Media Relations .

“Non è un mistero che in questi mesi sia cambiata la socialità anche lavorativa – dichiara Marina Deledda direttrice CNA- conclude – E’ stato per tutti in grande impegno destreggiarci in riunioni in web in air e in Smart work ing ma ha rappresentato una grande opportunità per cogliere tutti i vantaggi che il digitale offre in modo trasversale e rimanere vicino agli imprenditori senza soluzione di continuità – conclude.

Ad accompagnare Toni Capuozzo in questo viaggio un’altro giornalista volto noto del Tg1 Paolo Di Giannantonio, non solo anche collega per anni in tanti teatri di guerra e amico di vecchia data ( giocavamo insieme nella nazionale attori – cantanti).Vi aspettiamo il giorno 23 alle 19 presso l’aereoporto di fronte alla sede della Feltrinelli. E’unnlibro da prendere al volo.

