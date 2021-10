(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 Cultura: il Comune di Monterotondo Marittimo ottiene 4mila euro dal Ministero per acquistare nuovi libri alla biblioteca comunale

Il Comune di Monterotondo Marittimo è tra i beneficiari del contributo stanziato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini con l’obiettivo di sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, dagli editori, ai distributori, fino agli autori.

Nel decreto firmato dal Ministro si prevede l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche degli enti locali e degli istituti culturali.

Il contributo assegnato a Monterotondo Marittimo è pari a 4mila euro e sarà interamente utilizzato per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale, con l’obiettivo di rinnovare la sezione di narrativa, italiana e internazionale e la sezione di filosofia contemporanea.

“Grazie a queste risorse possiamo ampliare il patrimonio librario della nostra biblioteca – sottolinea il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –mettendolo presto a disposizione dell’utenza. Tutta l’attenzione e gli investimenti che stiamo facendo sulla biblioteca comunale hanno l’obiettivo di renderla il principale polo culturale cittadino, rafforzandone il ruolo di diffusione della cultura.”

Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo

