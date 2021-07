(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 24 luglio 2021

Risultati della ricerca condotta dell'Università e bandi, albo e consulta, spazi culturali e sedi per associazioni i temi da trattare. Dalle 15,30 al Teatro Massimo di Cagliari.

Cultura: il 28 luglio l’Amministrazione comunale incontra gli operatori del settore

Per illustrare i risultati della ricerca sul sistema culturale e artistico di Cagliari, condotta dall’Università in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si svolgerà mercoledì 28 luglio 2021 dalle ore 15,30 alle ore 19 nella sala grande del Teatro Massimo di viale Trento angolo via De Magistris, l’incontro con gli operatori locali del settore.

L’invito a partecipare rivolto a tutti gli addetti ai lavori è della consigliera Enrica Anedda Endrich. Nella veste di presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Verde del Comune di Cagliari ha spiegato che l’occasione sarà utile per segnalare complessità, fornire suggerimenti alla politica culturale cittadina e per l’eventuale modifica del regolamento per l’erogazione dei contributi per le attività di cultura e di spettacolo.

“La Vostra presenza – ha scritto nelle email inviate nei giorni scorsi agli operatori del mondo culturale cittadino – è, pertanto, estremamente importante”.

Di seguito i temi che saranno trattati:

– Bandi, in particolare, differenziazione dei bandi fra diversi tipi di destinatari dei contributi, triennalità, criteri di assegnazione dei contributi, documentazione e rendicontazione;

– Ruolo delle associazioni e dell’Amministrazione comunale nella politica culturale, assistenza nella stesura dei bandi, individuazione di bandi europei, coordinamento fra le associazioni ed eventuali sponsor, promozione, agenda degli eventi, anche tramite una piattaforma ad hoc;

– Albo e Consulta degli operatori culturali;

– Spazi culturali e sedi per le associazioni.

Prenderanno parte all’incontro, l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, la consigliera Francesca Mulas, vicepresidente Commissione Cultura, e gli altri commissari. Previsto anche l’intervento del presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco.

“Per partecipare all’incontro, che sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma del Comune di Cagliari – ricorda Anedda – è raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali”. Alla presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Verde anche il compito di moderatrice.

