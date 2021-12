(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Cultura: al Candiani l’assessore Besio alle premiazioni del 3° concorso fotografico dell’Università Popolare di Mestre

Sono stati consegnati oggi i premi ai vincitori del 3° concorso fotografico organizzato dall’Università Popolare di Mestre, in una cerimonia al Centro Culturale Candiani alla quale ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche educative Laura Besio. La manifestazione è supportata dal Comune di Venezia con il patrocinio della Regione Veneto ed è inserita nel cartellone di “Le Città in Festa”. Titolo dell’iniziativa “E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Un racconto per immagini”.

“Ci siamo incontrati con voi pochi giorni fa – ha ricordato Besio – per celebrare insieme i primi cento anni di attività dell’Università Popolare di Mestre e oggi, qui al Candiani, ci troviamo per dare risalto ad una delle tante attività che la vostra realtà mette in piedi e che noi, come Comune di Venezia, non possiamo far altro che appoggiare e supportare. Grazie anche a nome dell’Amministrazione comunale perché questi appuntamenti rappresentano un arricchimento del tessuto cittadino”.

Al concorso hanno partecipato 43 persone che hanno elaborato altrettanti racconti in immagini, ciascuno composto da tre fotografie. “La Giuria – si legge in una nota dell’organizzazione – ha preso atto con soddisfazione del diffuso interesse verso una fotografia non banale, che va molto aldilà di un click, vuole trasmettere un messaggio e sviluppa modalità tecniche e le sensibilità artistiche per farlo”.

I primi tre classificati di questa edizione sono Paola Limena con l’opera “Lentamente la gente scende in piazza”; Chiara Manente con “L’incredulità per la rinnovata libertà”; Dafne Cimino per il ciclo di scatti “Così per la lor via vanno le stelle – N. Hesse”. Menzione particolare a Marino Bastianello per l’opera “Dal deserto alla vita”. Le foto vincitrici sono state pubblicate nel numero di settembre della rivista Kaleidos, periodico curato dall’Università Popolare di Mestre.

Venezia, 16 dicembre 2021

