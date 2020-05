CUBYN : LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA LOGISTIQUE

(AGENPARL) – FRANCE, mar 05 maggio 2020

En plein confinement, l’Etat recommande Cubyn comme service de livraison. Grâce à sa technologie innovante, l’entreprise propose aux e-commerçants d’externaliser leur logistique, et de choisir le meilleur transporteur lorsqu’une commande est effectuée. Dans cette période particulière, où l’offre de livraison est réduite, Cubyn, membre du réseau Bpifrance Excellence, a su s’adapter rapidement. « Notre entrepôt est complètement digitalisé, ce qui nous permet d’être réactif », explique Florent Darrault, responsable marketing et expérience client chez Cubyn.

Optimiser chaque étape grâce à la data

La technologie mise au point par Cubyn impacte aussi bien le client que l’entreprise. « Cubyn agrège et synchronise les différents canaux de vente utilisés, comme les sites web détenus en propre et les marketplaces. Ensuite, les commandes sont consolidées, réalisées puis expédiées de nos entrepôts vers les clients finaux », détaille le fondateur Adrien Fernandez Baca dans le journal Forbes. “Avec les nombreuses perturbations dues à la crise, notre algorithme nous a permis de continuer à livrer partout en tenant compte des codes postaux et pays que chaque transporteur ne livrait plus. C’est grâce à cette approche multi-transporteur intelligente que nous avons pu assurer à nos clients une continuité business.“, précise le fondateur.

Pour résister à la crise, de nombreux commerçants se sont mis au e-commerce. Grâce à la digitalisation de l’entrepôt, Cubyn a pu rapidement faire entrer les stocks de ses nouveaux clients. « On assure des entrées de stock rapide dès le lendemain, là où Amazon met 3 semaines. Ça impacte beaucoup sur le business des marchands qui s’adaptent plus vite au marché. C’est pour ça que l’Etat nous a mis en avant, nous sommes une solution réactive » développe Florent Darrault.

Chaque étape est optimisée pour une meilleure distribution des tâches. Il n’y a pas de manipulation de produits sans savoir ce que c’est. « Les stocks sont gérés de façon stochastique, c’est-à-dire que tous les produits sont mélangés, il n’y a pas de rangement. Ça permet de faire des parcours de picking ultra-courts grâce au digital. Tout ce qu’on sait faire, c’est grâce à la data », développe Florent Darrault.

L’entreprise, qui offre ses services gratuitement en amont de la commande et la livraison compte essentiellement sur ces deux moments clés. Elle a dû s’adapter pour répondre à la hausse de la demande, avec des équipes réduites, moins de transporteurs et par conséquent des délais de livraison susceptibles d’être plus longs. « C’est le double effet ciseau avec des conditions de travail plus difficiles et une croissance de l’activité, mais on ne va pas se plaindre ».

« Mission Apollo »

En France, les revenus en ligne ont augmenté de 24 % pendant le confinement, selon le baromètre trimestriel de Salesforce “Shopping Index”. « Réussir cette période est un enjeu colossal pour tous nos collaborateurs. On doit imaginer sans arrêt de nouvelles solutions, inventer de nouveaux systèmes pour améliorer un peu plus notre technologie. Pour moi, c’est un peu notre mission Apollo, on a un défi tellement énorme, qui nous demande beaucoup d’effort ».

“C’est aussi une chance pour oser de nouvelles choses et accélérer des dizaines de projets” rajoute Adrien Fernandez Baca. Cubyn a décidé de mettre en place différents dispositifs pour soutenir ses clients. « On a pris comme décision pour la livraison, de prendre en charge les coûts additionnels, pour pouvoir gérer tous les codes postaux à égalité ». Pour pallier l’offre réduite des transporteurs, l’entreprise a instauré un service de livraison du dernier kilomètre en Ile-de-France en recrutant des coursiers. « On a rajouté une corde à notre arc. C’est un effet collatéral heureux de cette crise », se réjouit le responsable marketing.

Fonte/Source: http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Cubyn-la-technologie-au-service-de-la-logistique-49449