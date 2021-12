(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 Sul mancato garantismo, il problema non è l’assenza del principio di legge, che è in Costituzione, ma la sua mancata applicazione. Se non viene fatta nel CSM una rivoluzione che eviti che pochi danneggino il lavoro di molti bravi magistrati, avremo sempre una condizione in cui le leggi non vengono seguite, rischiando che una parte della stampa in questa sorta di limbo possa sostituirsi ai giudici. L’equilibrio tra magistratura e politica deve avere come punto focale non un’invasione di campo della politica ma la riforma seria e profonda del CSM.

Il Vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato in occasione della tavola rotonda “Sorvegliare il potere: principi costituzionali e limiti”.

