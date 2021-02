CS_VACCINI

(AGENPARL) – dom 21 febbraio 2021 Vaccinazione di massa: Confindustria Pesaro Urbino pronta

Papalini: “Un camper per le dosi ai lavoratori delle nostre aziende”

“Siamo pronti ad allestire un camper che possa viaggiare per il territorio provinciale e

consentire, in tutta sicurezza, la vaccinazione dei lavoratori delle imprese nostre

associate, ovviamente rispettando la sequenza delle priorità fissata dalla Regione

Marche, che potrebbe tenere conto anche i tecnici di aziende che devono installare

impianti e collaudarli, che hanno la necessità di spostarsi frequentemente non solo fuori

regione, ma anche fuori dai confini nazionali”. Nel giorno in cui diventano 25 mila i

tamponi antigenici effettuati nelle aziende della provincia aderenti all’Aquilotto, il

presidente Mauro Papalini annuncia una nuova disponibilità, “per venire incontro a quelle

che saranno le esigenze legate agli spazi per somministrare le dosi e alla necessità di

completare nel più breve tempo possibile la campagna di vaccinazione di massa”. “Prima

arriviamo a vaccinarci, prima possiamo ripartire senza dover fare i conti ogni settimana

con la fascia assegnata alla regioni, prima le aziende possono tornare a produrre, a

vendere, a competere – chiosa il numero uno di Palazzo Ciacchi – e chi viene vaccinato

deve possedere un certificato riconosciuto a livello internazionale in modo da evitare la

quarantena quando entra in un paese estero e quando rientra in Italia”.

Due i punti fermi della proposta degli industriali: “Nessuno scavalcamento dell’Asur, ma

piuttosto una collaborazione ancora più stretta con l’azienda sanitaria regionale per quella

che è davvero una campagna di sanità pubblica epocale e nessun desiderio di fare la

corsa all’acquisto privato dei vaccini”. “Ci fidiamo della capacità del governo Draghi di

incidere sulle aziende produttrici perché rispettino quantitativi e tempi di consegna –

sottolinea Papalini -, senza contare che fare la corsa ognuno per sé favorirebbe le

speculazioni e i rischi”. Per gli industriali pesaresi, inoltre, sono necessarie procedure

urgenti per le attività di vaccinazioni itineranti e l’accordo con i medici del lavoro per

vaccinare i lavoratori.

È di oggi la proposta del camper, è dei giorni scorsi quella di mettere a disposizione della

campagna di vaccinazione degli over 80 degli spazi sicuri all’interno delle fabbriche più

grandi: “Se può servire ad accelerare il processo, noi ci siamo”, ribadisce il presidente di

Confindustria Pesaro Urbino.

L’associazione, già dal mese di aprile dello scorso anno, ha avviato lo screening

antigenico (“su base volontaria”) all’interno delle aziende associate: la stima è di arrivare a

30 mila tamponi entro marzo, “ma la campagna non si fermerà fin quando non ci saremo

messi alle spalle la pandemia, anche perché la disponibilità degli imprenditori sta

continuando a crescere e quella dei lavoratori altrettanto”. Per Papalini è in corso “una

gara di responsabilità, alla quale hanno collaborato attivamente anche le rappresentanze

sindacali, che fa ben sperare sulla riuscita della campagna di vaccinazione”. Sempre sul

fronte dei tamponi, l’associazione ha stretto una convenzione con l’università di Urbino e il

dipartimento diretto dal prof. Magnani per quelli molecolari: “L’accordo ci sta permettendo

di avere risposte rapide sull’eventuale positività dei lavoratori, che vengono

immediatamente sottoposti a quarantena evitando così il rischio di contagio, con un

risparmio anche sui costi dell’analisi. Stimiamo che finora le aziende nostre associate

abbiano investito quasi un milione di euro solo sul capitolo tamponi”, conclude Papalini.

🔊 Listen to this