(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 UNIONE MONTANA: UFFICIALIZZATA LA CONSEGNA DELLA STRUTTURA DESTINATA A CASERMA DEI CARABINIERI

Giovedì, presso la sede dell’Unione Montana Marca di Camerino, vi è stata l’ufficializzazione dell’immissione in possesso della struttura destinata a caserma della compagnia Carabinieri, con relativa consegna del bene in uso governativo all’Arma. “Sono sempre le persone che fanno la differenza, ed in questo caso il ruolo del generale Salticchioli e del suo staff è stato determinante” sottolinea il presidente dell’Unione Montana, Alessandro Gentilucci. “Abbiamo messo una pietra miliare sulla vicenda della realizzazione della caserma, che ci consentirà di attivare tutte le successive procedure per definire l’iter operativo vero e proprio di realizzazione”. Un passo importante “che sancisce la precisa volontà di trovare un percorso condiviso tra Unione e Carabinieri, su una base di reciprocità. È bastato un po’ di buon senso per trovare la soluzione e sono fiero di poter dire che il lavoro portato avanti da tutti i sindaci insieme con i rappresentanti dell’Arma e il presidente della Regione Acquaroli, ha dato i suoi frutti”.

