Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle istituzioni

formazione

e p.c.

All’Ufficio di Gabinetto

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici

scolastici

regionali

italiana di Bolzano

All'=ntendente Scolastico per la Scuola in lingua

tedesca di Bolzano

All’=ntendente Scolastico per la Scuola delle località

ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento =struzione della

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle

d'Aosta

Al Capo Dipartimento del Dipartimento per le libertà

civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno

Volgere in positivo le difficoltà,

#LaScuoladEstate2022

Dodici mesi fa, al termine del secondo anno di pandemia, il Ministro dell'=struzione Patrizio

Bianchi ha indicato come prioritario utilizzare

i mesi estivi per gettare un ponte per il nuovo inizio di

egli apprend

imenti e con la realizzazione di attività di

aggregazione e socializzazione. Al Piano scuola estate 2021, avviato con nota prot. 643 del 27 aprile 2021,

è dedicata una specifica sezione del sito di questo Ministero͗

https͗//pianoestate.static.istruzione.it/

Nel momento in cui si strutturò la proposta, era diffusa la speranza che il contrasto al Covid

avrebbe presto

consentito un ritorno alla “normalità”. La pandemia è invece proseguita e soltanto una

massiccia campagna di vaccinazione e rigorose regole di

contenimento, hanno consentito di giungere allo

stato attuale, in cui il Legislatore ha ritenuto mitigare, con prudenza, le regole di contenimento del virus.

Mai e poi mai, però, avremmo pensato che nel corso di questo anno scolastico sarebbe scoppiata una

guerra in Europa.

Viviamo oggi, nuovamente, l’incubo

inatteso perché imprevedibile

della guerra nel

nostro Continente

”, ha osservato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Strasburgo, il 27

aprile.

Si pratica e si vorrebbe

imporre l’arretramento della storia all’epoca delle politiche di potenza,

della sopraffaz

ione degli uni sugli altri, della contrapposizione di un popolo

mascherato, talvolta, sotto

l’espressione “interesse nazionale”

contro un altro… Non è più il tem

po di Paesi che pretendano di

dominarne altri… Non si può arretrare dalla trincea della difesa dei diritti umani e dei popoli

La solidarietà sviluppatasi attorno al popolo ucraino è occasione per ripensare l’agire della scuola

verso quanti, per le rag

ioni più disparate, vivono traumi, separazioni, deprivazioni affettive, economiche,

sociali, culturali.

appiamo che anche i bambini e i ragazzi che vivono qui, al riparo dai bombardamenti,

risentono delle notizie della guerra. = piccoli

percepiscono lo st

ordimento degli adulti. Ne sono turbati e

impauriti. Non si trascuri poi che la guerra sembra avere celato le ansie della pandemia. Purtuttavia gli

effetti di quest'ultima sono perduranti, anche dal punto di vista delle condizioni lavorative, economiche,

ociali di molti. Con il relativo portato di

stress, preoccupazione e paura.

Potremmo dire che il rischio e il timore

del futuro sono sentimenti in questo tempo diffusamente percepiti.

#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti,

accoglienza.

L'insieme accennato e a tutti ben noto di elementi socialmente, politicamente, psicologicamente

turbinosi, non può non riverberarsi sulla scuola, chiamata c

on rinnovata com

petenza e dedizione ad

affrontare le difficoltà del mondo infantile e

dei giovani.

Per “volgere in positivo” la realtà e le persone, occorre più scuola, anche nei contesti più complessi. Lo

testimoniano le immagini di studio e di gioco dei piccoli rinchiusi nei

bunker

dell’Ucraina assediata.

Queste le ragioni fondanti

cuola

state 2022͗ ancor più dello scorso anno, prendersi cura delle

necessità vecchie e nuove

degli studenti, che siano di apprendimento

relazionali

o di accoglienza

riconfermare che la scuola è la “seconda casa” dei bambini e dei ragazzi e che, quind

i, non può

chiudere

le proprie porte e andarsene in vacanza. Tenere le scuole aperte, peraltro, è co

responsabilità degli

ocali e del terzo settore, di istituzioni pubbliche e private. La scuola operosa anche d’estate partecipa

all’interscambio con g

li altri luoghi di comunità del territorio.

Come chiarito nella precedente edizione

, l’adesione alle attività est

è per gli studenti e per le

loro famiglie volontaria, così come per il personale delle istituzioni scolastiche, alla cui autonomia

https͗//www.quirinale.it/elementi/67082

didatti

ca ed organizzativa è rimessa la responsabilità di concretizzare proposte finalizzate al rinforzo e al

potenziamento delle competenze linguistiche, disciplinari, relazionali e sociali dei propri allievi.

definire le iniziative che le scuole

potranno attivare nel Piano estate 2022, è utile riflettere sui

primi esiti del Piano 2021. A tal fine, nell’allegato tecnico alla presente nota, sono forniti elementi di

valutazione predisposti con la collaborazione di =ndire e =nvalsi che possono guidare

le istituzioni

scolastiche nelle scelte di competenza. Nel medesimo

allegato sono pure contenuti suggerimenti per

possibili collaborazioni con istituzioni e privato sociale. A queste, come pure alle molteplici e differenziate

opportunità espresse dal terr

itorio, gli organi collegiali potranno riferirsi per arricchire le azioni scolastiche.

Circa la scansione degli interventi, anche alla luce della valutazione delle esperienze dello scorso

anno, si conferma l’opportunità di una declinazione

temporale articolata in fasi, fra loro conseguenti e

correlate, come di seguito͗

= Fase

giugno 2022

͗ rinforzo

e potenziamento

delle competenze disciplinari e relazionali, anche in

riferimento all’accoglienza, inserimento e alfabetizzazione linguistica

degli alunni provenienti da

contesti migratori, in particolare dei profughi ucraini͖

== Fase

luglio e agosto 2022

rinforzo

potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità

in contesti di “scuola aperta”, “scuola all’aperto”, spazi di comunità territoriale͖

=== Fase

settembre 2022

͗ rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con

intro

duzione al nuovo a

nno͖ famili

arizzazione con i gruppi di pari nei contesti scolastici.

Esempi di possibili interventi

Per quanto riguarda lo specifico delle attività, confermando le proposte del

estate 2021, si

rinnovano i temi centrali, resi imprescindibili dal contesto che stiamo vivendo. Ovviamente si tratta di

indicazioni

che ciascuna istituzione

scolastica, sul proprio territorio e nella consapevolezza delle necessità

e delle risorse che esso

esprime, potrà al meglio progettare, declinare o diversamente tradurre. Essenziale

è che le azioni siano ricomprese entro una cornice di significato in relazione alle altre attività svolte nel

corso dell’anno, alla vita

reale degli alunni e a quella degli

adulti che li accompagnano. Che siano in grado

di aiutare a riconnettere e a rielaborare, in modi adatti all’età e agli interessi, il “vissuto” di ciascuno.

=mprescindibile, soprattutto, che le attività siano inclusive rispetto

ad ogni situazione o condiz

ione vissuta

dagli alunni. =n particolare, si sottolinea la necessità che in esse sempre siano accolti, in modo fattivo, gli

alunni con disabilità.

A seguire una serie orientativa, diversamente declinabile nei singoli contesti, di proposte per le

valutazi

oni dei collegi docenti͗

attività di recupero degli apprendimenti formali, attraverso forme coinvolgenti e attive͖ laboratori di

scrittura creativa, confronto di temi poetici tra le varie culture, giochi matematici, esperienze di

chimica e di fisica, ecc.͖

attività CAMPUS (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport) e “

Summer School

”. =n numerosi

territori vi sono istituzioni pubbliche e private

disponibili a cooperare gratuitamente con le scuole͖

potenziamento dell’insegnamento della lingua

inglese, anche per gli alunni italiani, con modalità attive

e per quanto possibile in situazione (sfruttando ad esempio i contesti turistici per piccole attività

operative)͖

sostegno alla relazionalità mediante la prevenzione e il contrasto al cyberbullism

o, aggiornandone il

raggio di intervento in ragione della situazione politica, sociale ed etica presente. =ncludendo

l’educazione a corrette relazioni interpersonali e al disconoscimento di ogni forma di violenza. Ad

esempio, l’incapacità di distinguere il

vero dal falso in ciò che si trova su =nternet

la confusione fra il

numero di like o di visualizzazioni e l’accertamento della verità dei fatti

suggerisce l’educazione alla

verifica puntuale degli accadimenti e delle fonti, per valutare la fondatezza

di notizie o affermazioni

diffuse in rete (

checking

per tutte le età, sviluppo e approfondimento di temi ambientali, connessi al risparmio energetico e

all’assunzione di responsabilità nei confronti del proprio ambiente͗ pulizia dei giardini e dei g

reti dei

fiumi, “a

dozione” di aiuole o piante nel verde pubblico͙ Vale ricordare che l’uso della mano ha fatto

della nostra specie ciò che è, ha consentito lo sviluppo cerebrale, cognitivo e quello del linguaggio. La

perdita delle com

petenze manuali nelle

nuove generazioni ha gravi ripercussioni sulle strutture

cognitive, psichiche e relazionali͖

educazione alla pace

, mediante forme di apprendimento dall’esperienza, quali, ad esempio, attività

di gestione non violenta dei conflitti (adatte alle varie età

e condizioni), aumento della fiducia reciproca,

capacità di collaborazione in vista di un fine, ecc.

per i più piccoli, progetti di gioco collettivo, ad esempio attraverso la riscoperta e lo scambio dei giochi

tradizionali dei diversi Paesi di provenien

sempre per i più piccoli, interventi di psicomotricità eseguiti da personale esperto, non soltanto nel

lavoro con l’infanzia (e ciò sarebbe ovvio) ma anche con bambini in situazione di stress͖

per gli adolescenti, realizzazione di piccol

attività manuali, con finalità socializzanti e educative, di

educazione alla convivenza civile

ambientale (ad esempio, interventi di sistemazione fioriere

biciclette dei compagni di classe

Esempi di azioni didat

tiche dedicate per g

studenti Ucraini

Tutte le

proposte

fin qui richiamate

sono rivolte

ovviamente

nche

li stu

denti profughi

dall'Ucraina. Alcune ulteriori attività didattiche a questi specificamente dedicate possono essere

quelle

volte a

intensific

are l’inseg

namento

dell’

=taliano L2

ai fini della

conoscenza della lingua, almeno a livello

funzionale, per l’avvio

del prossimo anno scolastico͖

favorire l’uso dei locali scolastici e dei computer perché

eventuali lezioni in DAD organizzate dagli

insegnanti

ucraini

possano

essere

segui

non singolarmente ma in gruppo͖

tenere i minori st

ranieri non accompagnati (MSN

oltreché attraverso

attività linguistiche

aggiuntive per il rafforzamento delle conoscenze e competenze in italiano L2, anche mediante,

a titolo

esemplificativo

attività ludico

creative (laboratori di arte, musica, dedicati all’ambiente e alla

sostenibilità)͖ attività sportive e motorie, di gruppo e individuali͖ attività di educazione alla

cittadinanza e al digitale

͖ attività di integrazione sul territorio͖ attività di orientamento al lavoro e agli

studi accademici.

Risorse finanziarie

cuola d’

state

2022 sono

a disposizione delle istituzioni scolastiche le seguenti linee di

finanziamento͗

PON “Per la scuola” 2014

Con risposta ad avviso pubblico “a sportello”

che sarà diramato dall’Unità di missione per il PNRR

e reperib

ile al link

https͗//www.istruzione.it/pon/

le scuole statali e paritarie non commerciali del primo

= e del == secondo ciclo di istruzione, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, le reti di scuole possono

candidare

(sono disponibili in complesso circa 179 milioni di euro)

progetti finalizzati a promuovere il

rafforzamento e potenziamento de

lle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare

insieme, nonché l’inclusione di studenti con fragilità. Le attività possono essere realizzate dalle scuole

singolarmente o anche in rete tra loro e con il coinvolgimento di enti locali

, enti di ricerca, soggetti pubblici

o del terzo settore. È previsto il servizio di supporto tecnico e di

ticketing

per informazioni e chiarimenti͖

saranno pure attivati

webinar

per favorire la partecipazione e supportare le scuole nella presentazione

e candidature e nella

successiva gestione dei progetti.

=noltre, s

ono disponibili

circa

milioni di fondi PON per progetti candidati dalle scuole per il Piano estate

ad oggi non attivati

, da

attua

nei prossimi mesi estivi.

Sostegno alla

relazionalità

Con avviso della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

saranno rese note le modalità di accesso al fondo permanente

(2 milioni di euro)

Legge 30 dicembre

2021, n.234, articolo 1, commi 671, 672 e 673

istituito

per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del

yberbullismo che, nell’ambito

de #LaScuoladEstate2022

, potranno essere impiegate per azioni rivolte

agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Minori stranieri non

accompagnati

Con avviso della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

saranno rese note le modalità

di accesso alle risorse

(per circa 0,7 milioni di euro)

del Fondo Asilo

Migrazione e =ntegrazione 2014

2020 che

, sulla scorta delle esperienze realizzate con il progetto

“Alfabetizzazione linguistica e accesso all’istruzione MSNA

AL=”

https͗//minoristranieri.istruzione.it/web/guest

), potranno essere impiegate per attivare partenariati fra

reti di scuole

centri di accoglienza, istituzioni pubbliche e altri attori dei rispettivi territori per il

coinvolgimento

dei minori stranieri non accompagnati

Estensione e riorientamento operatività progetti già finanziati

La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero

, d’intesa con le Direzioni

generali interessate,

ha rapp

resentato la

possibilità che i progetti per l’anno scolastico 2021

già

ammessi a finanziamento con le risorse ex Legge 18 dicembre 1997, n. 440, possano estendersi fino a

settembre 2022 e, in linea con le finalità

della presente nota

, possano anche esserne riorie

ntate le azioni.

Nel predetto allegato tecnico sono richiamati gli specifici avvisi.

Supporto amministrativo

contabile

Al fine di

supportare le istituzioni scolastiche nello svolgimento degli adempimenti propedeutici

e necessari alla

realizzazione dei progetti, l':elp Desk Amministrativo

Contabile ospiterà una sezione

dedicata a ”

La scuola d’estate

2022″, attraverso cui sarà possibile reperire documentazione a supporto

dell'iniziativa, come istruzioni operative per

l’utilizzo dei diver

si finanziamenti, FAQ, materiali e anche

interloquire con l'Amministr

azione attraverso specifiche richieste di assistenza.

Misure di accompagnamento

Per sostenere le

scuole nella realizzazione de ”

cuola

Estate 2022″, in continuità con lo scorso

si segnala la possibilità di ricorrere al

crowdfundin

tramite il servizio “

=DEArium

”, messo a

disposizione d

Ministero.

Per il finanziamento di progetti innovativi, t

piattaforma

permette di

raccogliere donazioni da parte di sostenitori privati, aziende e altri enti collettivi

fungen

do, al contempo,

volano di processi di condivisione e partecipazione. Le somme rese disponibili da persone fisiche e

giuridiche sono detraibili e

deducibili, ai sensi della normativa vigente e sono interamente destinate alla

realizzazione delle progettualità per le quali sono state donate.

È possibile accedere a

=DEArium

collegandosi al sito

https͗//idearium.istruzione.it

le credenziali

utilizzate per i

sistem

S=D= (Sistema =

nformativo dell’=struzione). Su

l sito sono, inoltre, presenti appositi

strumenti a supporto delle scuole per massimizzare i vantaggi derivanti dall’utilizzo della piattaforma e

per rafforzare la comunità scolastica nel suo rapporto con il territorio. Tra q

uesti, è stata attivata una

nuova funzionalità, “Proponi

il tuo

progetto”, che permette ai sostenitori di proporre un’iniziativa

progettuale.

Attraverso la Guida Smart, infine, è possibile ritrovare le principali attività da svolgere per

personalizzare e/o

pubblicare i progetti standard disponibili sulla piattaforma.

La scuola della fiducia

cuola

d’E

state 2022, come visto, propone molteplici obiettivi formativi e educativi in risposta

all’essere concreto degli studenti coinvolti. A tal

proposito, nella non semplice realtà di questo tempo,

utile riandare al “coraggio di esistere” di cui scrisse Aldo Capitini, che per la scuola implica ricordarsi che

il mondo si salva una vita alla volta, un allievo alla volta. Con speranza, pazienza e met

odica insistenza. È

la scuola della

fiducia.

=l Capo Dipartimento

Stefano Versari

