(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Torna a Modena il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Nella tappa modenese organizzata dall’Associazione per la RSI, cinque giornate, dal 5 all’8 ottobre, per riflettere su un nuovo modello di sviluppo orientato alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Per il terzo anno torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’evento promosso da ASVIS sul territorio nazionale e organizzato a Modena dall’Associazione per la RSI e da alcune delle Aziende Associate.

Il festival intende diffondere la cultura della sostenibilità e promuovere un cambiamento nei consumi e dello stile di vita. Cinque giorni di incontri per riflettere su opportunità e criticità legate al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i 17 SDG’s dell’Onu che tracciano il sentiero verso un nuovo modello di sviluppo più equo e prospero per tutti.

L’evento, ad accesso gratuito, si terrà dal 5 all’8 ottobre in formula mista: in presenza presso il Laboratorio Aperto ex Aem di viale Buon Pastore 43 a Modena e in diretta streaming collegandosi al sito www.associazioneperlarsi.it e sui canali Facebook e Youtube dell’associazione.

Il mondo della politica, dell’università, dell’impresa e della società civile avvieranno un confronto produttivo per richiamare l’attenzione su temi centrali per il futuro del Pianeta: dalla lotta alla povertà a quella contro ogni forma di disuguaglianza, dal cambiamento climatico all’impegno per l’innovazione e per la cura dell’ambiente. Tante voci per un unico obiettivo: ribadire ancora una volta che il tempo è scaduto e serve agire in fretta per proteggere il pianeta dal quale dipende la nostra sopravvivenza.

L’edizione modenese del Festival è organizzata in collaborazione con Mediamo società benefit, Emilibanca, Ecovillaggio Montale società benefit e Garc spa BCorp con il sostegno di BPER Banca.

Silvia Pini, imprenditrice ideatrice di Ecovillaggio Montale e Vice Presidente dell’Associazione per la RSI, presenta così l’appuntamento: “L’Associazione, attiva sui temi della responsabilità sociale d’impresa da oltre 10 anni, ha fatto una vera e propria call to action ai propri associati per essere sempre più concreta nello stimolare ed accelerare il processo di crescita delle aziende sul percorso della sostenibilità, il festival è l’appuntamento annuale che dimostra che uniti si vince”.

Tanti ospiti e spunti di riflessione nel programma dell’edizione 2021.

Si comincia martedì 5 ottobre con una panoramica sull’interpretazione dell’Agenda 2030 nel tessuto imprenditoriale provinciale e regionale, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini e del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, si prosegue con la presentazione di diversi progetti aziendali legati alla Responsabilità Sociale di Impresa, dal progetto di riforestazione urbana “Il km verde” a cura dell’Associazione RSI a quello promosso da Unimore su “Le misure della felicità prodotta dalle aziende”, fino agli interventi sulle nuove frontiere dell’ Idrogeno a cura di AESS, sulla Finanza Sostenibile con BPER Banca e Banca Etica ed UniPO che illustra i vantaggi delle società Benefit.

