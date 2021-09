(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 PIEVE TORINA: GENTILUCCI INCONTRA IL SINDACO DI AZZONE

“Abbiamo mosso i primi passi per un gemellaggio tra la comunità di Pieve Torina e quella di Azzone, nel bergamasco, realtà accomunate dall’essere incluse in contesti storici ed ambientali di grande rilevanza”. Alessandro Gentilucci ha salutato con queste parole l’incontro avvenuto ieri mattina nel municipio di Pieve Torina con il sindaco di Azzone, Mirella Cometti, che è anche assessore della Comunità Montana di Scalve. “Un incontro piacevole e costruttivo durante il quale abbiamo confrontato le nostre esperienze amministrative e posto le basi per creare un collegamento tra i nostri due paesi attraverso scambi ed iniziative culturali. In particolare – ha concluso Gentilucci – ci siamo soffermati sul funzionamento dei sistemi turistici locali e sulle opportunità di sviluppo delle aree montane prendendo spunto da chi riesce a far vivere la montagna 365 giorni all’anno”.

