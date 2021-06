(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 MEMORIAL LUIGI GENTILUCCI: DOMENICA AL VIA LA GARA CICLISTICA IN MEMORIA DELL’EX SINDACO DI PIEVE TORINA

Domenica 4 luglio si correrà la 15° edizione della Mare Monti Recanati – Pieve Torina, una competizione ciclistica della categoria Allievi organizzata dalla Società Ciclistica Recanati Marinelli Cantarini e intitolata alla memoria di Luigi Gentilucci, ex sindaco di Pieve Torina tragicamente scomparso nel 2013.

“Mio padre amava il ciclismo, che aveva praticato da dilettante, ma soprattutto era una persona che considerava fondamentale il senso educativo e salutare dello sport, in particolare per i giovani. Sono sette edizioni che viene dedicata a lui questa gara dagli organizzatori, e ogni volta provo una grande emozione”. A parlare è l’attuale sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci. “Siamo orgogliosi di rinnovare questa competizione, che ha un valore importante sul piano agonistico data la qualità dei concorrenti in pista, corridori che si sono affermati a livello nazionale e internazionale. Mi auguro – prosegue Gentilucci – dopo la sospensione dello scorso anno dovuta al covid, che si possa riprendere con serenità a godere di queste iniziative che portano lustro al nostro territorio”. Partenza da Recanati alle ore 9.30 e traguardo a Pieve Torina con arrivo previsto intorno alle 12.30. Gara come sempre faticosa ma avvincente, non a caso denominata Mare Monti, “in una ideale unione tra costa e montagne all’interno della nostra provincia così ricca di bellezze, un’occasione per riscoprirle e valorizzarle” conclude Gentilucci. La gara è anche l’occasione per ricordare la figura di Mario Marinelli, tra i promotori della corsa Mare Monti, venuto a mancare qualche anno fa.

