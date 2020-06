CS_MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 2020: LE SCELTE FINANZIARIE AI TEMPI DEL COVID-19

(AGENPARL) – mar 09 giugno 2020 Linee guida per la partecipazione al “Mese dell’Educazione

Finanziaria” – ottobre 2020 e modalità di concessione all’uso del

logo ufficiale dell’iniziativa

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione

finanziaria promuove dal primo al 31 ottobre 2020 la terza edizione del “Mese

dell’Educazione Finanziaria”, con attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione

sull’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Perché aderire al “Mese dell’Educazione Finanziaria”

L’adesione al “Mese dell’Educazione Finanziaria” consente di prendere parte alla più

grande manifestazione nazionale sull’educazione finanziaria, assicurativa e

previdenziale d’Italia giunta alla sua terza edizione.

Ai partner che vi partecipano viene concesso di utilizzare un logo specifico che

contraddistingue l’edizione annuale del “Mese” e di essere inseriti nel calendario

ufficiale della manifestazione sul portale www.quellocheconta.gov.it beneficiando

delle diverse iniziative di promozione a livello nazionale e locale curate dal Comitato

per tutti gli eventi in calendario.

Chi può aderire al “Mese dell’Educazione Finanziaria”

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” è un progetto aperto a:

• Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche;

• Istituzioni senza fini di lucro, quali associazioni di categoria e ordini

professionali, fondazioni, scuole, università e centri di ricerca, organizzazioni

non governative (ONG), associazioni dei consumatori, associazioni culturali,

associazioni di insegnanti/genitori;

• Organizzazioni e aziende private, inclusi operatori del settore assicurativo,

previdenziale e bancario-finanziario, ad esclusione delle persone fisiche,

singoli professionisti e ditte individuali, che propongono iniziative in linea con

i criteri di partecipazione di seguito indicati.

Per massimizzare l’efficacia delle iniziative e per evitare la duplicazione degli sforzi,

nonché garantire un’adeguata diffusione delle iniziative su tutto il territorio

nazionale, il Comitato potrà intervenire per meglio coordinare le iniziative dei

proponenti, facilitando sinergie e collaborazioni fra gli stessi nonché supportandone

in modo integrato e coerente la comunicazione.

Quali iniziative sono candidabili per essere inserite nel calendario ufficiale del

“Mese dell’Educazione Finanziaria”?

Sono candidabili eventi in presenza oppure online realizzati dal primo al 31 ottobre

2020 che, rispondendo alle presenti Linee guida, siano ritenute dal Comitato di

rilevanza istituzionale, di sicura utilità sociale e in linea con la Strategia nazionale per

l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e con il Programma operativo

consultabili sul sito www.quellocheconta.gov.it.

I promotori delle iniziative potranno presentare le proprie candidature dal 10 giugno

al 30 settembre 2020, utilizzando l’apposito form online disponibile sul sito

www.quellocheconta.gov.it.

Le iniziative proposte, presentate in autonomia o in collaborazione con

altri proponenti, possono riguardare a titolo di esempio:

• programmi di formazione dedicati a specifiche fasce della popolazione: giovani,

donne, anziani, piccoli imprenditori, lavoratori, migranti;

• conferenze, seminari, eventi, giornate/settimane per l’educazione finanziaria,

assicurativa e previdenziale o altri progetti di comunicazione;

• iniziative culturali (ad esempio, spettacoli, visite guidate, mostre tematiche,

ecc.) di sensibilizzazione sui temi dell’educazione finanziaria, previdenziale e

assicurativa.

Nel calendario, anche alla luce del mutato contesto dovuto all’emergenza sanitaria in

atto, sono candidabili oltre ad eventi in presenza – nel rispetto delle norme vigenti in

materia di sicurezza sanitaria – anche eventi a distanza (in streaming o attraverso le

diverse piattaforme di video-conferenze esistenti sul mercato), da poter seguire via

Internet, mediante i più recenti browser, attraverso piattaforme che non prevedono

la sottoscrizione di abbonamenti o servizi a pagamento.

La piattaforma utilizzata per gli eventi da remoto dovrà permettere la partecipazione

di un minimo di 50 connessioni contemporaneamente.

Temi al centro dell’edizione 2020:

Per l’edizione 2020, i promotori sono in particolare invitati ad organizzare iniziative

volte ad accrescere competenze finanziarie, assicurative e previdenziali utili per

affrontare al meglio le scelte finanziarie personali e familiari in questo periodo di

emergenza Covid19, nonché iniziative in ambito di educazione previdenziale: queste

due tematiche saranno infatti al centro dell’edizione 2020.

Settimana dell’educazione previdenziale – 26-31 ottobre 2020

Nell’ambito dell’edizione 2020 del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, verrà data una

particolare attenzione alle tematiche previdenziali con la Settimana dell’educazione

previdenziale. L’iniziativa, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di aumentare

la cultura previdenziale dei cittadini, favorendo una migliore comprensione del

funzionamento del sistema di previdenza italiano, obbligatorio e complementare. I

promotori interessati sono pertanto invitati a programmare eventi e iniziative su temi

del welfare nell’ultima settimana del mese di ottobre, in occasione della Settimana

dell’educazione previdenziale.

Responsabilità del promotore nell’organizzazione di eventi

Il promotore dovrà essere in grado di organizzare e promuovere l’evento (in presenza

oppure online) in autonomia, con proprie risorse e avvalendosi di propri mezzi, incluse

proprie piattaforme.

Il promotore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a promuovere e

realizzare le iniziative in conformità con la normativa vigente, incluse – a titolo

meramente esemplificativo – le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme sul

trattamento dei dati personali.

In particolare, nell’impossibilità di sapere – al momento della pubblicazione di queste

Linee guida – se e come eventi in presenza saranno resi possibili dalle disposizioni del

Governo e regionali in materia di prevenzione sanitaria, il promotore si impegna fin

da ora ad assicurare che eventuali iniziative in presenza vengano messe in atto nel

rispetto delle misure per la tutela della salute pubblica previste dalle autorità

nazionali e locali o dal datore di lavoro che promuove l’iniziativa.

Criteri di partecipazione

Le iniziative segnalate dai proponenti dovranno seguire i seguenti criteri.

1. Gratuità e conflitti di interesse

Per poter partecipare al “Mese dell’Educazione Finanziaria” le iniziative proposte:

• non devono presentare in nessun modo un carattere commerciale e non

devono perseguire finalità promozionali o pubblicitarie;

• non devono prevedere oneri a carico dei destinatari finali o a carico del

Comitato, neanche relativamente all’acquisto di licenze o software nel caso di

eventi online.

Il contenuto e il formato del materiale fornito durante le iniziative del “Mese

dell’Educazione Finanziaria” dovranno garantire obiettività, ovvero non essere

riconducibili a finalità commerciali dei proponenti. In particolare, i materiali

informativi connessi all’iniziativa e diffusi ai partecipanti non dovranno pubblicizzare

prodotti o servizi a pagamento. La visibilità di qualsiasi marchio, logo o riferimento ai

proponenti, anche se consentito, dovrà essere ridotto al minimo.

2. Qualità delle risorse e dei formatori

Il materiale di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposto deve

essere sviluppato nell’interesse dei destinatari e deve essere:

• fornito ai partecipanti a titolo gratuito;

• adatto al contesto sociale, economico, culturale e linguistico in cui saranno

diffusi e appropriato al livello di conoscenza dei destinatari;

• accurato e aggiornato;

• facilmente accessibile anche alle persone con disabilità;

• sviluppato senza l’utilizzo di termini tecnici e gergali, a meno che questi non

siano appropriati ai destinatari.

I relatori/docenti/formatori delle iniziative devono:

• avere una comprovata adeguata conoscenza degli argomenti trattati;

• disporre di competenze didattiche adeguate per rivolgersi al pubblico di

riferimento, in particolare nel caso dei bambini e dei giovani (dentro o fuori le

scuole);

• nel caso di iniziative realizzate in collaborazione con le scuole, operare sotto la

supervisione del personale docente, anche in caso di eventi online.

Modalità di concessione del logo e inserimento nel calendario del “Mese

dell’Educazione Finanziaria”

Tutte le proposte di adesione al “Mese dell’Educazione Finanziaria” dovranno

pervenire attraverso l’apposito form online disponibile sul sito

www.quellocheconta.gov.it e dovranno essere rispondenti alle presenti Linee guida.

Al termine del processo di registrazione e a seguito della comunicazione circa

l’ammissione dell’iniziativa all’edizione 2020 del “Mese dell’Educazione Finanziaria”,

i promotori riceveranno autorizzazione all’uso del logo ufficiale dell’iniziativa – che

verrà inviato ai contatti forniti nel form online – e l’iniziativa sarà pubblicata all’interno

del calendario del “Mese”.

Il logo della manifestazione non è modificabile e può essere utilizzato solo dal

soggetto autorizzato e strettamente per il periodo e l’attività/evento inserito nel

calendario del “Mese dell’Educazione Finanziaria 2020”.

Il logo potrà essere utilizzato insieme ai loghi del proponente, ma dovrà essere

graficamente indipendente, non confondibile e non associabile a nessun altro logo.

I loghi dei partecipanti alla manifestazione restano di proprietà dei legittimi titolari,

che ne concedono il diritto di utilizzo al Comitato per le finalità della sponsorizzazione

anche successivamente al termine della manifestazione e, in particolare, per l’attività

di sponsorizzazione e promozione dell’edizione del “Mese dell’Educazione

Finanziaria”.

Il Comitato si riserva di monitorare i materiali del “Mese dell’Educazione Finanziaria”

e i siti dei proponenti, richiamando al corretto utilizzo del logo laddove necessario. La

riproduzione e l’utilizzo del logo secondo modalità difformi da quanto prescritto

comporta l’immediata cancellazione dal calendario ufficiale del “Mese”.

