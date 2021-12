(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Gribaudo bene ripristino assegno INPS ai lavoratori con disabilità

“Abbiamo evitato una grave stortura che rischiava di andare nella direzione opposta all’inclusione e alla partecipazione al lavoro di una fascia più fragile della popolazione – commenta la deputata cuneese del Partito Democratico Chiara Gribaudo -. A ottobre l’Inps, a seguito di una sentenza della Cassazione, aveva deciso di limitare l’assegno di invalidità a tutti i cittadini con disabilità inattivi, escludendo coloro che hanno un reddito da lavoro inferiore a 5000 euro annui, come in precedenza. Così si sarebbe perso il sostegno a prescindere dalla retribuzione, una mossa iniqua che sarebbe andata a scoraggiare la ricerca di un’occupazione e l’integrazione. Per questo avevo fatto un’interrogazione al Ministro del Lavoro Orlando in data 3 novembre 2021, in cui il Ministro si era preso il compito di in aula di risolvere al più presto la situazione. Ieri – prosegue Gribaudo – la risposta è arrivata nel Dl Fiscale ripristinando un po’ di giustizia. Una buona notizia che arriva anche in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della disabilità domani venerdì 3 dicembre”.

