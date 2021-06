(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Fondazione Santa Croce e Carle, Gribaudo (PD): grazie a Moirano per il lavoro svolto, ora una donna nel CDA

“Voglio ringraziare pubblicamente Fulvio Moirano per il suo prezioso lavoro alla guida della Fondazione per il nuovo Ospedale Santa Croce e Carle Cuneo, caratterizzato dall’impegno per la qualità dei servizi e per dare nuove prospettive al nostro principale presidio sanitario.” Lo scrive in una nota la deputata cuneese del PD, Chiara Gribaudo. “Fulvio Moirano lascia un consiglio di amministrazione che era composto da soli uomini. Mi auguro che gli enti coinvolti nelle nomine vogliano, adesso, indicare finalmente una donna come membro di questo importante consiglio, perché sono sicura che competenze ed esperienze femminili non mancano. Il rafforzamento delle pari opportunità passa anche dagli organi esecutivi ed è tempo che anche nel Cda della Fondazione si dia il buon esempio.”

