(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 FEDERBALNEARI ITALIA: IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA RILASCIA

CONCESSIONI ESTESE AL 2033.

UN SUCCESSO PER LA FEDERAZIONE

Il Comune di REGGIO CALABRIA ha iniziato a rilasciare le concessioni demaniali

estese fino al 2033 in osservazione delle norme dello Stato del 2018 e della norma

di sostegno al turismo durante la pandemia quale il decreto rilancio. Un successo per

Federbalneari Italia e Federbalneari Calabria.

Già l’ANTITRUST aveva aperto una segnalazione di mancanza di concorrenza sul

COMUNE DI REGGIO CALABRIA in merito al rilascio delle estensioni di durata della

concessione al 2033 che si è concluso positivamente grazie anche all’intervento di

FEDERBALNEARI CALABRIA che ha interagito in modo adeguato con la REGIONE

CALABRIA lasciando che FEDERBALNEARI ITALIA illustrasse anche al COMUNE DI

REGGIO CALABRIA la differenza tra proroga dello stato pandemico fino al 2021.

FEDERBALNEARI CALABRIA inoltre ha chiesto ed ottenuto l’intervento del

presidente federale Marco Maurelli in COMMISSIONE TRASPARENZA per spiegare e

ben motivare la validità dei procedimenti da adottare per il rilascio dei titoli concessori al

2033.

“Questo percorso ha consentito di far avviare una rapida e progressiva stabilizzazione

del TURISMO in CALABRIA anche in virtù della validità delle tesi ben portate da

FEDERBALNEARI ITALIA. Dunque tutto è bene ciò che finisce bene nel rispetto delle

norme italiane ed europee. – dichiara il presidente di FEDERBALNEARI ITALIA Marco

Maurelli – Chiediamo alle imprese TURISTICHE della COSTA della CALABRIA di

segnalare al presidente Massimo Nucera della nostra FEDERBALNEARI CALABRIA

quanto avviene poiché intendiamo seguire le difficoltà delle imprese in questa delicata

fase senza che si creino incomprensioni in altre parti d’Italia. Dunque

FEDERBALNEARI ITALIA resta a vigilare sulla norma e sul suo iter attuativo”.

“Finalmente anche Reggio Calabria ha iniziato da pochissimi giorni ad estendere le

concessioni demaniali al 2033 rispettando la legge dello stato grazie esclusivamente al

nostro lavoro regionale ed ai preziosi contenuti che ci sono stati forniti da

FEDERBALNEARI ITALIA. Siamo molto soddisfatti dell’obbiettivo raggiunto, ora

bisogna lavorare su quei pochi comuni rimasti che vanno contro la legge dello Stato e

faremo il lavoro che abbiamo fatto sulla Città di Reggio Calabria” aggiunge il presidente

di FEDERBALNEARI CALABRIA Massimo Nucera

Dopo La Calabria FEDERBALNEARI ITALIA conferma la strumentalità di quanto

continua a fare l’ANTISTRUST in Italia come per la LEGGE REGIONALE ABRUZZO

che ha sin da subito stabilizzato le imprese del turismo costiero abruzzese con una

legge molto rispettosa dei principi del codice della navigazione e delle due leggi dello

Stato sulla durata delle concessioni demaniali. Come pure per la segnalazione AGCM

sul rilascio delle concessioni per il COMUNE DI GRADO di cui non si condividono

né contenuti nè metodi, e di cui non vorremmo pensare che si possa trattare di

interventi a “forte valenza politica” anche perché nessuna delle leggi presunte non

conformi al diritto europeo è stata abrogata o cancellata anche parzialmente, e la

difficoltà che ’Antitrust sta ponendo il rilascio delle estensioni al 2033 delle concessioni

balneari delle imprese procidane con un parere ancora una volta appare fuorviante e

destabilizzante, nonché ingiusto, per le imprese che attendono ormai dal 2019 l’atto

concessorio così come previsto dalla legge di stabilità del 2018 e dal decreto rilancio

del 2020 a sostegno dell’economia e del turismo italiano.

Gli uffici di FEDERBALNEARI ITALIA sono pertanto a disposizione degli Enti

concedenti e dei concessionari di ogni regione d’Italia per superare le eccezioni

dell’AGCM su leggi e procedimenti pubblici in tema di concessioni demaniali e durata,

fissata oggi per legge dello Stato nella fase transitoria.

🔊 Listen to this