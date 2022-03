(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 Ministero dell’Istruzione

Ufficio Stampa________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

“Cercasi Talento”, arriva la nuova serie tv

che va alla scoperta degli Istituti Tecnici Superiori

Un viaggio in sei tappe per conoscere il sistema degli Its, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole post diploma che consentono di specializzarsi e trovare poi occupazione in aziende e in settori trainanti per il nostro Paese. È questo l’obiettivo di “Cercasi Talento”, la nuova serie realizzata dai Rai Cultura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, in onda il mercoledì alle 21.10 su Rai Storia, a partire dal 9 marzo. Per la prima volta, grazie all’alleanza fra la Rai e il Ministero, queste realtà vengono raccontate in modo approfondito e, soprattutto, vengono illustrate attraverso la voce dei protagonisti, le studentesse e gli studenti che le frequentano. Una modalità inedita che punta a far conoscere un pezzo importante del sistema italiano di istruzione terziaria professionalizzante, presentando ai giovani questa opportunità di studio attraverso le esperienze dirette fatte da altri coetanei.

“Cercasi talento” – la serie è di Marta La Licata e Graziano Conversano, che cura anche la regia – racconterà in sei puntate sei diversi Istituti che mettono in campo percorsi ad alta specializzazione, ma anche le ragazze e i ragazzi che li frequentano, i loro sogni, le loro aspettative. La trasmissione entrerà, poi, in altrettanti ambiti produttivi, mostrando il lavoro, all’interno delle imprese, di quei professionisti che seguono la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

Prima tappa – mercoledì 9 marzo – a Scandicci, in provincia di Firenze, per scoprire il “Mita Academy”, l’Its collocato nel distretto della pelle della regione Toscana. Qui studentesse e studenti creano, anche con l’uso di nuove e avanzate tecnologie, prototipi di accessori di alta moda, borse, calzature, oggetti in pelle, minuterie metalliche e apprendono le strategie di marketing per la diffusione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo, all’insegna della sostenibilità produttiva e dell’economia circolare.

Si prosegue, nella seconda tappa, con l’Its “Apulia Digital Maker” di Lecce grazie al quale ragazze e ragazzi entrano con competenze di alto livello nel mondo della comunicazione, dello sviluppo di software e della postproduzione video. Dalla Puglia si passa alla Sicilia: il viaggio va avanti con l’Its “Mobilità Trasporti” di Catania, dove studentesse e studenti si preparano per diventare ufficiale di navigazione o ufficiale di macchine, oppure per occuparsi della logistica integrata in ambito navale e terrestre. Con il quarto appuntamento si va alla scoperta del distretto biomedicale della provincia di Modena, il più grande polo produttivo europeo di prodotti salvavita. L’Its di Mirandola offre agli iscritti la possibilità di entrare nelle grandi imprese presenti sul territorio e lavorare allo sviluppo, alla produzione e all’innovazione dei dispositivi medicali.

Altra realtà, quella di Torino: l’Its “Energia Piemonte” forma nuovi professionisti del risparmio energetico che entreranno nel mondo dell’edilizia sostenibile e della progettazione con la massima efficienza energetica, nonché dell’efficientamento dei processi produttivi, dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia da fonti rinnovabili. Ultima tappa, a Roma con l’Its “Turismo e il mondo dell’ospitalità 4.0”: le nuove strategie di marketing del turismo, del food&beverage e del benessere e le novità digitali per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori e dei consumatori.

Le puntate, dopo la messa in onda, saranno tutte disponibili anche su RaiPlay.

Roma, 9 marzo 2022