CS_ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E RAI APRONO UNA NUOVA ‘AULA’ IN TELEVISIONE DA LUNEDì 25 AL VIA LA TRASMISSIONE “LA SCUOLA IN TIVù – ISTRUZIONE DEGLI ADULTI”

(AGENPARL) – ven 22 maggio 2020 Ministero dell’Istruzione e Rai aprono

una nuova ‘aula’ in televisione

Da lunedì 25 al via la trasmissione

“La Scuola in Tivù – Istruzione degli adulti”

Ministero dell’Istruzione e Rai aprono in tv una nuova “aula”, dedicata agli

iscritti ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). Un progetto nato

per non lasciare indietro nessuno.

Da lunedì 25 maggio prende il via “La Scuola in Tivù – Istruzione degli

adulti”. La trasmissione andrà in onda su Rai Scuola (canale 146) dal lunedì

al venerdì alle 11.00 e, in replica, alle 16.00 e alle 21.00. Un percorso

didattico di 30 puntate organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi,

matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, una per

ciascuna delle competenze previste dai percorsi di istruzione per gli adulti di

primo livello, più altre 8 di approfondimento.

Le 30 puntate sono rivolte agli adulti iscritti ai CPIA che sono quasi 230mila,

di cui più di 13mila i detenuti che studiano nelle sezioni carcerarie. In

particolare, le lezioni sono destinate agli iscritti ai percorsi di primo livello.

“La Scuola in Tivù – Istruzione degli adulti” va ad aggiungersi alla

programmazione speciale messa in campo dal Ministero dell’Istruzione e

dalla Rai in occasione della sospensione delle lezioni a scuola a seguito

dell’emergenza sanitaria. Ogni giorno, su diversi canali televisivi, viene

proposta un’offerta dedicata alle diverse fasce d’età: dai più piccoli fino agli

studenti che devono affrontare gli Esami di Stato del secondo ciclo.

A tenere le video-lezioni per gli adulti saranno docenti dei 130 CPIA presenti

in Italia. Insegnanti che conoscono bene gli studenti e le loro necessità.

Il programma della prima settimana prevede lezioni per interagire oralmente

in maniera efficace e collaborativa; leggere, comprendere e interpretare testi

scritti di vario tipo (asse dei linguaggi); operare con i numeri interi e razionali

(asse matematico); orientarsi nella complessità del presente (asse storico-

sociale) e osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla

realtà naturale e artificiale (asse scientifico-tecnologico).

Roma, 22 maggio 2020

🔊 Listen to this