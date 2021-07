(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 ITS 4.0 Day 2021, presentati oltre 40 progetti sviluppati da ITS e imprese per la ripartenza post-Covid

Premiati sei prototipi per fabbriche più intelligenti, per il futuro di moda e design, per la sostenibilità e la gestione del Covid, per lo smart working, il turismo digitale e per l’agroalimentare del futuro

Robotica collaborativa al servizio della farmaceutica avanzata. Una maglietta realizzata con tessuti intelligenti in grado di monitorare i parametri vitali di sportivi e anziani. Un’App per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico delle ville venete attraverso realtà aumentata e il gioco. Sensori innovativi per monitorare la qualità di vino e birra nei processi logistici. Strumenti di intelligenza artificiale per guidare le persone a orientarsi in grandi edifici grazie a comunicazioni via smartphone. E, infine, una stanza intelligente, ispirata alle geometrie del pittore Mondrian, personalizzabile e smart.

Sono questi i 6 progetti vincitori dell’ITS 4.0 Day che il primo luglio ha riunito, online, 130 partecipanti tra docenti, ricercatori e studenti per l’evento conclusivo del percorso ITS 4.0 avviato nel gennaio scorso. ITS 4.0 è un progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e sviluppato in partnership con l’Università Ca’ Foscari Venezia che ha coinvolto più di 40 Fondazioni di tutta Italia, più di 500 studenti, 50 aziende partner per altrettanti progetti di innovazione tecnologica.

I temi su cui hanno lavorato i giovani talenti delle Fondazioni ITS in questo 2021 sono riconducibili a cinque aree principali: la fabbrica intelligente, il futuro di moda e design, le tecnologie per la sostenibilità e la gestione del Covid, lo smart working e il turismo digitale, l’agroalimentare del futuro. In ciascuno di questi ambiti, gli studenti degli ITS hanno lavorato a fianco delle imprese attraverso un percorso di sperimentazione tecnologica di sei mesi utilizzando strumenti e metodologie innovative per la gestione della formazione e dell’innovazione (il Design Thinking).

Il palcoscenico virtuale dell’ITS 4.0 Day del primo luglio ha messo in evidenza le abilità di ascolto e di empatia con cui gli studenti hanno guardato alle necessità delle imprese e la loro capacità di tradurre le loro esigenze in prototipi funzionanti. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale ha reso possibile un dialogo e una collaborazione attiva tra imprese e studenti.

Il progetto, promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, in partenariato con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, quest’anno ha raggiunto risultati davvero sorprendenti, che si sono potuti apprezzare durante l’ITS 4.0 Day, dove sono stati presentati tutti i nuovi prototipi 2021.

Il progetto è partito quattro anni fa, in forma sperimentale e, anche in un momento molto difficile quale quello della pandemia, è riuscito a crescere sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, fornendo agli studenti e ai docenti nuovi strumenti di partecipazione attiva e collaborativa a distanza da utilizzare in coerenza con la Digital Trasformation. Con questo percorso di formazione, centrato sul Design Thinking gli allievi degli ITS apprendono un metodo strutturato nella risoluzione di problematiche presentate dalle imprese, attraverso lo sviluppo di soluzioni prototipali a basso costo, sempre in un contesto di apprendimento esperienziale che rappresenta la cifra caratterizzante degli ITS.

I risultati ottenuti quest’anno sono incoraggianti rispetto alla capacità del Paese di avviare una ripartenza centrata sulla trasformazione del nostro sistema produttivo e di servizi con il contributo delle tecnologie 4.0. Anche quest’anno gli studenti ITS hanno saputo sviluppare progetti e prototipi di grande valore che testimoniano il potenziale di nuove metodologie didattiche nell’ambito della formazione tecnica avanzata.

I progetti vincitori dell’ITS 4.0 Day verranno presentati alla Maker Faire 8-10 Ottobre 2021.

https://www.its40.it

I progetti vincitori dell’ITS Day 2021:

Roma, 7 luglio 2021

