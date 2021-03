CS VISITA MINISTERO

(AGENPARL) – mer 10 marzo 2021 M5S: “Taglio stipendi medici 118, disabili e docenti invaccinabili. Il

ministero interverrà su criticità Campania”

La Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani ha promosso l’incontro

al Ministero della salute, con i responsabili dello staff del Ministro

Roberto Speranza, a cui hanno partecipato la vicepresidente del Consiglio

regionale Valeria Ciarambino e la Senatrice Mariolina Castellone: “Ottenuto

impegno per lavorare a soluzioni”

“Questa mattina abbiamo ottenuto l’impegno del ministero della Salute a

lavorare a soluzioni per questioni particolarmente sentite in Campania nel

momento peggiore di emergenza pandemica per la nostra regione. Con lo staff

del ministro Speranza abbiamo affrontato il tema delle decurtazioni degli

stipendi per i medici del 118. Il ministero ci ha promesso che ne chiederà

conto alla Regione Campania e valuterà la nostra richiesta di intervenire

con chiarimenti sull’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale,

con particolare riferimento ai lavoratori del servizio di emergenza urgenza

che vivono condizioni di servizio usuranti, esposti ad aggressioni e a

rischio di danno biologico. Un passo avanti che potrebbe rivelarsi

determinante per la soluzione di una vicenda per la quale oggi non sembrano

trovarsi vie d’uscita”. Lo hanno dichiarato la vicepresidente del Consiglio

regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino, la

senatrice Maria Domenica Castellone e la deputata Virginia Villani,

entrambe componenti delle rispettive commissioni Sanità, a margine di un

incontro al ministero della Salute con i collaboratori del ministro

Speranza.

“Abbiamo inoltre chiesto – ha proseguito Ciarambino – che si metta fine a

una grave inadempienza della Regione, che nella campagna vaccinale ad oggi

ha posto in secondo piano le persone con condizioni di fragilità e

disabilità. Dal ministero abbiamo ottenuto rassicurazioni che domani stesso

sarà portata in Conferenza Stato Regioni una nuova circolare che rafforzerà

le indicazioni del piano vaccinale nazionale, dando particolare attenzione

e priorità ai cittadini fragili, ai disabili e ai loro caregiver. Allo

stesso modo abbiamo ottenuto l’impegno del ministero a fare chiarezza sul

tema dei docenti cosiddetti invaccinabili. Aver dato la possibilità di

effettuare il vaccino in Campania ai docenti che prestano servizio fuori

regione è per noi motivo di soddisfazione alla luce delle battaglie che

stiamo portando avanti. Ora abbiamo chiesto un impegno al ministero per

consentire a chi lavora in territorio lontani dalla nostra regione e non è

rientrato in Campania, di poter accedere alla campagna vaccinale nella

regione nella quale lavora, come si è fatto per il personale sanitario,

evitando così viaggi costosi per raggiungere il distretto Asl di residenza,

che esporrebbero anche al rischio di contagio”.

