(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 13 novembre 2021

Visita del Comandante provinciale dei Carabinieri a Palazzo Ducale

Gradita visita istituzionale del Comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Gaspare Giardelli

venerdì 12 novembre a Palazzo Ducale. Insieme dal Comandante della Compagnia Carabinieri di

Martina Franca capitano Silvana Fabbricatore, il colonnello Giardelli è stato ricevuto dal Sindaco

Franco Ancona, dall’assessore alla Polizia Locale Pasquale Lasorsa e dal Comandante della Polizia

Locale Egidio Zingarelli.

L’importanza del lavoro dei Carabinieri sul territorio di Martina Franca, esteso e complesso, è stata

al centro dell’incontro. Nello svolgimento dell’attività quotidiana i militari dell’Arma e tutte le

Forze dell’Ordine, ha sottolineato il Sindaco Ancona, possono contare sulla collaborazione della

Polizia Locale e dell’Amministrazione Comunale, in quanto la sicurezza costituisce una

componente fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e per il tessuto economico della

Città.

Il Comandante provinciale ha manifestato grande attenzione verso le tematiche affrontate, ha

ringraziato per l’accoglienza e ha rinnovato l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire

sicurezza e legalità a Martina.

