CS VILLANI PDL SMARTWORKING

(AGENPARL) – ven 05 marzo 2021 *LA DEPUTATA VILLANI PRESENTA LA SUA PROPOSTA DI LEGGE*

*SUL LAVORO AGILE: “UNA RIVOLUZIONE NEI MODELLI LAVORATIVI* *DI P.A. E

AZIENDE ITALIANE”*

La *Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani *ha presentato la sua

proposta di legge sul lavoro agile (*AC 2908

*

).

“*Con la pandemia da Covid 19 lo smart working è diventato effettivamente

uno strumento chiave per permettere di continuare a lavorare, ma ad oggi

tale tipo di lavoro non risulta adeguatamente disciplinato dalla normativa

vigente. La mia proposta prevede quindi delle modifiche alla legge 22

maggio 2017, n. 81, ed altre disposizioni in materia di disciplina del

lavoro agile: l’obiettivo è prevedere una nuova modalità di esecuzione del

rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, con delle modifiche

alle pratiche di telelavoro, lavoro agile e lavoro agile “emergenziale”,

condiserandole come un’unica fattispecie. Una vera e propria rivoluzione

che è destinata a cambiare la nostra concezione di giornata di lavoro”

*dichiara

la *Deputata* *Villani.*

“*Il decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 ed i successivi, hanno

incoraggiato lo smart working per contenere il contagio da Coronavirus: le

attività professionali e i datori di lavoro privati sono stati fortemente

raccomandati a servirsi del cosiddetto lavoro agile, dove possibile, mentre

nell’amministrazione pubblica il lavoro da casa ha riguardato almeno il 50

per cento del personale le cui mansioni si potevano svolgere in questa

modalità. Fino all’attuale momento storico il lavoro a distanza era dunque

molto raro: richiesto dal singolo lavoratore all’azienda e sancito con un

accordo individuale, ai sensi della Legge 81 del 2017. Infatti, lo smart

working vero e proprio, e non la versione forzata nata in fase

emergenziale, venne introdotto in Italia nel 2017 ed era un’evoluzione del

telelavoro, il lavoro da casa che di fatto non ha mai assunto una veste

normativa vera e propria essendo contenuto in un accordo quadro europeo del

16 luglio 2002”* spiega la *Deputata del MoVimento 5 Stelle* *“Da inizio

pandemia abbiamo assistito ad una trasformazione nell’ambito del lavoro

subordinato: sono state incentivate le relazioni lavorative orizzontali

fondate su responsabilità, fiducia e risultati da perseguire, senza limiti

di orario definiti. Alla luce di tali cambiamenti, quindi, la mia proposta

di legge sviluppa il concetto di lavoro agile, come un’evoluta modalità di

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato ai sensi di

una rinnovata legge 22 maggio 2017, n. 81, dallo svolgimento della

prestazione lavorativa anche al di fuori dei locali aziendali e con un

orario di lavoro non vincolato, senza che ciò comporti la modifica del

contratto di lavoro. Si prevede, con la mia proposta di legge, una

pianificazione del lavoro, per fasi, cicli e obiettivi, che ne consente la

flessibilità organizzativa”.*

“*Tra le modifiche principali introdotte, vi è il carattere assolutamente

volontario di questa modalità di esecuzione del lavoro agile che non potrà

assolutamente essere imposta e non potrà assumere carattere obbligatorio.

Inoltre, la norma va a disciplinare lo smart working con l’introduzione

dell’individuazione nel Piano organizzativo del lavoro agile degli uffici

cosiddetti “remotizzabili” che deve essere condotto ufficio per ufficio

avendo presente nel pubblico, il buon andamento della pubblica

amministrazione e nel privato la produttività dell’azienda”* dichiara la

*Deputata* *Villani* *“La proposta di legge AC 2908, sottoscritta dai miei

colleghi del M5S, è stata annunciata nei giorni scorsi e sarà quindi una

svolta il mondo del lavoro anche alla luce dell’attuale emergenza che ha

cambiato radicalmente i modelli professionali della nostra società in modo

irrimediabile. Spero, con questo testo, di poter dare il mio contributo per

migliorare l’attività lavorativa degli italiani nelle pubbliche

amministrazioni e nelle aziende private”.*

*ON. VIRGINIA VILLANI*

